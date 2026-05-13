Surf-Talente glänzen in Marokko

Der Brite Lukas Skinner war am Finaltag am Strand von Ain Diab nicht zu stoppen. In Wellen von etwa 1,5 bis 2 Metern Höhe zeigte der junge Surfer aus Cornwall, warum er als eines der größten Talente für die Zukunft gilt. Mit einer makellosen Vorstellung in seinem Finallauf erzielte er eine glatte 10,00 – die Höchstwertung der Jury. Mit einem Gesamtergebnis von 14,60 Punkten verwies er den Iren Joshua Karbus auf den zweiten Platz. Den starken dritten Platz sicherte sich der Spanier Hans Odriozola.