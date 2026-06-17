Citywave Surf Jam 2026

Meterhohe Wasserfontänen schossen aus dem Surfbecken auf den Multiplex Terrassen, als die weltbesten Rapid-Surfer ihre radikalen Surf-Turns in die stehende Welle der Citywave setzten. So manche Zuseher, die sich besonders neugierig an den seitlichen Beckenrand wagten, wurden mit einer erfrischenden Abkühlung belohnt. Bei perfektem Wetter und vollen Rängen auf der Citywave Plattform, wusste die Surf-Elite das Publikum zu begeistern.

Bei den Open Ladies kam es zum erwarteten Dreikampf zwischen der erfolgreichsten Surferin der letzten Jahre - Valeska Schneider aus München, Michelle Ernst aus Luzern/SUI und Lokalmatadorin Gretchen Steiner. Alle drei standen sich wie bereits im Vorjahr im Finale gegenüber und überzeugten mit gesprungenen Air-Reverse Tricks in alle Drehrichtungen, Manöver, die bis vor kurzem bei den Damen noch gar nicht gezeigt wurden. Am Ende war es Michelle Ernst, die sich den Sieg vor Valeska Schneider und der 17-jährigen Gretchen Steiner holte, die quasi direkt von der Maturazeugnisvergabe in den Wettkampf ging.

Der Münchner Marius Gerlach konnte heuer bereits mehrere Stopps der Surf Masters Serie für sich entscheiden und enttäuschte auch bei der Citywave Surf Jam nicht. Unglaublich hohe Airs, Shuvit Tricks und kraftvolles Surfen sorgten sogar für einen Perfect-10-Highscore und unterstrichen, dass er aktuell das Maß aller Dinge ist. Im Kampf um Platz 2 lieferten sich Niko Gürtler aus Salzburg, Robin Meier aus der Schweiz und Niki Sandhoff aus Salzburg einen spannenden Schlagabtausch. Nach dem vorzeitigen Ausscheiden im Vorjahr hatte Niko Gürtler diesmal allen Grund zur Freude. Mit seinem verspielten wie kreativen Fahrstil platzierte er sich vor Robin Meier am Podest.

Für Österreichs Surfer war die Surf Jam powered by NEOH ein wichtiger Gradmesser Richtung Rapid-Surf EM 2026, die Ende September auf der Oana Citywave in Luzern stattfinden wird. Die Anlage ist jener in der Shopping City Süd sehr ähnlich, bei gleicher Breite und Wassermenge.