WSL: Historischer Triumph für Bonvalot

Die World Surf League Challenger Series sind mit dem Ballito Pro Presented by O'Neill in die neue Saison gestartet. In Südafrika sicherten sich Teresa Bonvalot aus Portugal und der US-Amerikaner Cole Houshmand die Titel bei den Frauen bzw. Herren.

Teresa Bonvalot schrieb Geschichte, indem sie als erste Portugiesin den Bewerb in der 57-jährigen Historie des Events gewann. Im rein portugiesischen Finale setzte sie sich gegen Francisca Veselko durch. Nach einer Fuß-OP zeigte die wiedergenesene Bonvalot eine taktische Meisterleistung und holte ihren zweiten Challenger-Series-Sieg. Damit übernahm sie früh die Führung in der Rangliste.

Bei den Herren setzte sich Cole Houshmand mit offensivem Surfen gegen den Brasilianer Weslley Dantas durch. Houshmand, bereits 2023 Ballito-Pro-Sieger, erreichte 13,23 Punkte und verwies Dantas mit 12,54 Punkten auf Platz zwei. Es war für ihn bereits der zweite Triumph beim Ballito Pro Event.

Bonvalot und Houshmand führen nun die Challenger-Series-Rangliste an. Die Serie umfasst fünf Stopps, bei denen die Qualifikation für die Championship Tour entschieden wird. Ende Juli geht es weiter mit der Lexus US Open of Surfing in Kalifornien weiter.