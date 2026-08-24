Bodyboarding-Elite gastiert auf Malediven

Wir alle kennen das vertraute Bild aus den Strandläden der Urlaubsregionen: Für ein paar Euro stapeln sich dort bunte, weiche Styroporbrettchen zwischen Wasserbällen und Eimerchen. Was bei Urlaub meist nach dem ersten Tag in den Wellen im Müll landet, bildet im Profibereich nur die optische Verwandtschaft. Richtige Boards bestehen aus hochfestem Schaumstoff wie Polyethylen oder Polypropylen, verstärkt durch interne Carbonstäbe.

Historisch geht das Reiten der Brandung im Liegen auf hawaiianische Paipo Boards aus Holz zurück. Die Geburtsstunde des modernen Equipments schlug 1971, als der US-Amerikaner Tom Morey das erste Polyethylen-Board mithilfe einer Säge zurechtschnitt. Aus der einstigen Erfindung entwickelte sich rasch eine weltweite Hochleistungssportart, bei der die Athleten flach mit dem Oberkörper oder auf den Knien über die Welle steuern. Spezielle, kurze und harte Flossen an den Füßen sorgen dabei für die nötige Beschleunigung beim Anpaddeln.

Im Vergleich zum klassischen Surfen im Stehen ermöglicht der tiefe Schwerpunkt ein weitaus direkteres Gefühl für die Welle. Während Wellenreiter primär auf Carving-Turns setzen, punktet diese Disziplin mit extremer Manövrierfähigkeit im vertikalen Bereich. Durch die hohe Endgeschwindigkeit und die flache Körperhaltung können Sportler extrem steile, hohle Wellen anstarten, die für Stehsurfer oft als unsurfbar gelten. Spektakuläre Sprünge aus der Wellenlippe wie der El Rollo oder der Air Roll Spin (ARS) prägen das Wettkampfgeschehen.