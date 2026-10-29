WSL: Colapinto und Picklum gewinnen zehnten Tourstopp

An zehn Wettkampftagen bot der Strand von Praia do Medão Grande, international besser bekannt als Supertubos, Wellenhöhen von sechs bis acht Fuß. Der Surfspot liegt in Portugal an der Silberküste (Costa de Prata) im Süden der Halbinsel von Peniche.

Bei den Damen zeigte Molly Picklum die konstanteste Leistung. Die Australierin nutzte die Bedingungen im Finale aus, um mehrere hohe Wertungen zu erzielen. Sie setzte sich gegen ihre französische Konkurrentin Johanne Defay durch.

Bei den Herren entwickelte sich ein enges Feld in den K.-o.-Runden. Griffin Colapinto erreichte im finalen Lauf durch tiefes und spektakuläres Tubenreiten die entscheidenden Punkte. Der US-Amerikaner verwies den Kanadier Ethan Ewing auf den zweiten Platz.

Im Gesamtklassement der Championship Tour baute Picklum mit dem Sieg ihre Führung in der Damenwertung weiter aus. Zu den engsten Verfolgerinnen zählt Caity Simmers (USA), die mit konstanter Leistung ebenfalls als Titelkandidatin gilt. Bei den Herren schloss Colapinto durch seinen Turniersieg weiter zur Spitzengruppe auf.

Anfang November geht es bereits weiter zum vorletzten Stopp der Championship Tour, den Philippines Pro.