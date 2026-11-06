Garmin präsentiert neuen Tauchcomputer

Mit dem Descent X10 erweitert Garmin sein Portfolio im Tauchsegment um ein speziell für Einsteiger und den Ausrüstungsverleih konzipiertes Modell.
Der Technologiehersteller Garmin hat mit dem Descent X10 einen neuen Tauchcomputer vorgestellt, der gezielt auf die Anforderungen von Einsteigern, Tauchschulen und Verleihstationen ausgerichtet ist. Das Gerät setzt auf ein übersichtliches, hintergrundbeleuchtetes 2,1-Zoll-MIP-Display, das Tauchdaten wie Tiefe, Tauchzeit und Sauerstoffwerte unter Wasser gut ablesbar darstellen soll.
Für die Handhabung unter Wasser ist der Descent X10 mit vier wasserdichten, induktiven Tasten ausgestattet, die auch mit dicken Neoprenhandschuhen bedient werden können. Akustische Signale und integrierte Vibrationsalarme unterstützen die Wahrnehmung von Alarmen und Parametern. Das bis zu 10 ATM wasserdichte Gehäuse unterstützt standardmäßig den Singlegas-, Apnoe- und Gauge-Modus.
Ein zentrales technisches Merkmal ist die Integration der sogenannten NDL Aware-Tiefendaten, die Tauchenden in Echtzeit anzeigen, wie sich Tiefenänderungen auf das Nullzeitlimit (No-Decompression Limit) auswirken. Nach dem Tauchgang lassen sich die protokollierten Daten über die Garmin Dive App automatisch synchronisieren und auswerten.Zusätzlich ermöglicht die App die Nutzung eines Tauchsimulators, um geplante Tauchgänge im Vorfeld virtuell zu durchlaufen.
Optimierter Verleihbetrieb für Tauchbasen
Mit Blick auf den kommerziellen Einsatz in Tauchschulen verfügt das Modell über einen speziellen Verleihmodus, der es Betreibern erlaubt, Gerätekonfigurationen zwischen Einsätzen schnell zurückzusetzen und an das jeweilige Erfahrungsniveau anzupassen. Die Funktion Garmin Share ermöglicht darüber hinaus den unkomplizierten Austausch von Einstellungen zwischen kompatiblen Geräten der Descent-Serie.
Das Gerät wird mit einem Silikonarmband ausgeliefert und ist zudem mit optionalen 26-mm-QuickFit-Armbändern kompatibel. Für individuelle Akzente und zusätzlichen Schutz bietet Garmin separat erhältliche Lünettenschutzringe an,die unter anderem in den Farben Amp Yellow, Aqua, Purple Iris und Schwarz verfügbar sind und aus recyceltem OBP-Plastik (Ocean Bound Plastic) gefertigt werden.