Garmin präsentiert neuen Tauchcomputer

Der Technologiehersteller Garmin hat mit dem Descent X10 einen neuen Tauchcomputer vorgestellt, der gezielt auf die Anforderungen von Einsteigern, Tauchschulen und Verleihstationen ausgerichtet ist. Das Gerät setzt auf ein übersichtliches, hintergrundbeleuchtetes 2,1-Zoll-MIP-Display, das Tauchdaten wie Tiefe, Tauchzeit und Sauerstoffwerte unter Wasser gut ablesbar darstellen soll.

Für die Handhabung unter Wasser ist der Descent X10 mit vier wasserdichten, induktiven Tasten ausgestattet, die auch mit dicken Neoprenhandschuhen bedient werden können. Akustische Signale und integrierte Vibrationsalarme unterstützen die Wahrnehmung von Alarmen und Parametern. Das bis zu 10 ATM wasserdichte Gehäuse unterstützt standardmäßig den Singlegas-, Apnoe- und Gauge-Modus.

Ein zentrales technisches Merkmal ist die Integration der sogenannten NDL Aware-Tiefendaten, die Tauchenden in Echtzeit anzeigen, wie sich Tiefenänderungen auf das Nullzeitlimit (No-Decompression Limit) auswirken. Nach dem Tauchgang lassen sich die protokollierten Daten über die Garmin Dive App automatisch synchronisieren und auswerten.Zusätzlich ermöglicht die App die Nutzung eines Tauchsimulators, um geplante Tauchgänge im Vorfeld virtuell zu durchlaufen.