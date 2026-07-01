GWA-Tour: Acherer holt Bronze in Tarifa

Der GWA Wingfoil World Cup ist zurück in Spanien und liefert vier Tage Freestyle-Action im Titelrennen auf einer der ikonischen Küstenstrecken der Tour. Die zweite Station der Saison in der Disziplin Surf-Freestyle ging am 24. bis 27. Juni 2026 am südlichsten Punkt des europäischen Festlandes über die Bühne.

Für die wohl emotionalste Geschichte des Events sorgte Marie Schlittenbauer. Nach verletzungsbedingter Pause meldete sie sich eindrucksvoll zurück und gewann das Finale mit einem spektakulären letzten Trick, der von den Judges mit 9,33 Punkten bewertet wurde. Schlittenbauer sicherte sich den Sieg vor der Lokalmatadorin und mehrfachen Weltmeisterin Nia Suardiaz.

Im hochkarätig besetzten Männerfeld sicherte sich der Däne Benjamin Castenskiold seinen zweiten Surf-Freestyle-Sieg der Saison. In einem Finale auf absolutem Top-Niveau verwies er den US-Amerikaner Christopher MacDonald sowie den Österreicher Tomas Acherer auf die Plätze zwei und drei.

Aus österreichischer Sicht verlief der Tour-Stopp äußerst erfolgreich: Im Herrenbewerb belegte Lukas Lam Platz 13. Bei den Damen überzeugte das Team mit gleich drei Athletinnen in den Top 10: Zoe Schönwetter wurde Fünfte, Lilly Holzer Siebte und Viola Lippitsch Neunte. Leonie Rosenvinge Trondl komplettierte das starke Mannschaftsergebnis mit Platz 13.