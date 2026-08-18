Neue Weltmeister im WingFoil gekrönt

Die Weltmeisterschaften im WingFoil Racing vor Istanbul boten bis zum letzten Rennen Hochspannung. Drehende Winde und tückische Böen auf dem Bosporus verlangten dem Feld alles ab. Nach einer von Kollisionen und Frühstarts geprägten Finalrunde setzten sich schließlich Alessandro Tomasi und Vaina Picot durch.

Bei den Herren nutzte der 23-jährige Alessandro Tomasi vom Gardasee seine hervorragende Ausgangsposition im entscheidenden Finallauf. Während sein Trainingspartner Francesco Cappuzzo auf die linke Kursseite setzte, erwischte Tomasi auf rechts den besseren Wind. Er baute seine Führung kontinuierlich aus und fuhr ungefährdet zu seinem ersten Weltmeistertitel. Cappuzzo holte wie im Vorjahr Silber, Bronze ging an den Franzosen Thomas Proust.

Bei den Damen belohnte sich die 16-jährige Französin Vaina Picot für eine überragende Woche. Im Finale fing sie die italienische Titelverteidigerin Maddalena Spanu auf dem Raumwindkurs mit einem entschlossenen Manöver ab. Obwohl Picot die gesamten Wettkampftage über gesundheitlich angeschlagen war, brachte sie den Vorsprung souverän ins Ziel. Hinter der neuen Weltmeisterin gingen Silber an Spanu und Bronze an Kylie Belloeuvre aus Frankreich.