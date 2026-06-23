Foil-ÖM : Böhm holt Tourstopp Sieg

Gemeinsam mit Wingfoil Achensee sowie dem SCTWV Achensee, der die Wettfahrtleitung übernahm, wurde ein Wochenende auf die Beine gestellt, das einmal mehr zeigte, warum der Achensee zu den faszinierendsten Wingfoil-Revieren Österreichs zählt.

Wer den Achensee kennt, weiß: Geduld wird hier oft belohnt. Durch die Lage zwischen Karwendel- und Rofangebirge entwickelt sich an sonnigen Tagen eine charakteristische Thermik, die häufig erst rund um die Mittagszeit einsetzt und den See zu einem der beliebtesten Windreviere Tirols macht. An diesem Wochenende verlangte das Wetter den Athlet*innen jedoch alles ab. Wechselnde Wetterlagen, schwache Winde und teilweise Schauer sorgten dafür, dass jede Böe hart erarbeitet werden musste.

Der Samstag begann nahezu surreal: Sonnenschein, spiegelglattes Wasser und kaum eine Windbewegung. Wenig später zogen Schauer über den See und mit ihnen ein unbeständiger Wind, der den Rider*innen höchste Konzentration abverlangte. Ständiges Anpassen der Linien, taktische Entscheidungen und unzählige Pumpbewegungen machten jede Wettfahrt zu einer echten Herausforderung. Gerade diese wechselnden Bedingungen, eingebettet zwischen den imposanten Bergen rund um den Achensee, verliehen dem Tourstopp jedoch seinen ganz besonderen Charakter.

Parallel zum Bewerb fand von 19. bis 21. Juni das Wingfoil Testival statt. Zahlreiche Besucher*innen nutzten die Gelegenheit, unterschiedlichstes Material auszuprobieren, erste Erfahrungen auf dem Wingfoil zu sammeln oder sich durch die neuesten Boards, Wings und Foils zu testen. Auch abseits des Wassers gab es einiges zu entdecken: Der Kia EV9 konnte aus nächster Nähe erlebt werden und zeigte eindrucksvoll, dass selbst die Anreise von Wien an den Achensee komfortabel und vollelektrisch möglich ist.