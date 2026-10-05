Richtig knapp

Sechs Stationen, unterschiedlichste Bedingungen und zum Abschluss noch einmal alles, was die junge Foil-Szene auszeichnet: Beim UYC Wolfgangsee ging die Kia Wingfoil- & Pumpfoil-ÖM 2026 mit einem sportlich hochklassigen Finale zu Ende. Auf dem Programm standen Racing und Freestyle mit dem Wing sowie die Österreichische Meisterschaft im Pumpfoilen – und in mehreren Klassen blieb die Entscheidung bis zuletzt offen.

Wachablöse im Racing

Im Wingfoil Racing fanden die Athletinnen und Athleten am Wolfgangsee ausgezeichnete Bedingungen vor, drei Wettfahrten konnten absolviert werden. Luis Böhm erwischte dabei das beste Wochenende und setzte sich nicht nur beim Tourstopp durch, sondern krönte sich gleichzeitig zum österreichischen Meister in der Racing-Gesamtwertung.

Der amtierende Champion Clemens Siraki hielt dagegen und lieferte Böhm einen engen Kampf, musste sich in der Jahreswertung diesmal aber mit dem Vizemeistertitel begnügen. Ohne Goldmedaille verließ Siraki den Wolfgangsee trotzdem nicht: Im Freestyle holte er sich den österreichischen Meistertitel.

Dass von hinten bereits kräftig Druck kommt, zeigte Fabian Strasser. Das Nachwuchstalent fuhr im Racing auf Rang drei und unterstrich damit einmal mehr, dass die etablierten Namen in Zukunft mit zusätzlicher Konkurrenz rechnen müssen.

Bei den Damen führte an Viola Lippitsch kein Weg vorbei. Sie entschied die Racing-Gesamtwertung für sich und legte im Freestyle gleich nach. Zwei Disziplinen, zwei Meistertitel – ein makelloses Double zum Saisonabschluss.