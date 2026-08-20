Lakeventure 2026: Vom Pumpen und Wingen

Von 4. bis 6. September 2026 wird Ebensee am Traunsee erneut zum Treffpunkt der nationalen und internationalen Foil-Szene. Im Rahmen des Lakeventure findet der fünfte und damit vorletzte Tourstopp der Wingfoil-ÖM 2026 statt. Parallel gastiert mit dem „Upper Austria SFT Pump Foil World Cup Traunsee“ die internationale Pumpfoil-Elite in der Freizeitanlage Rindbach. Das Lakeventure ist in der Wing-, Kite- und Foil-Szene seit Jahren als Spot und Veranstaltung etabliert. Die Kombination aus hochklassigem Sport, Festivalatmosphäre und der eindrucksvollen Kulisse des Traunsees macht das Wochenende zu einem besonderen Saisonhöhepunkt.
Nach vier spannenden Tourstopps ist die Saison in ihrer heißen Phase angekommen. Sowohl im Racing als auch im Pumpfoil ist das Rennen um die Meistertitel völlig offen.
Mit dem Lakeventure findet ein in der Wing- und Kiteszene bestens etablierter Event heuer zum zweiten Mal als offizieller Tourstopp der österreichischen Wingfoil-Meisterschaft statt. Der Traunsee gilt seit Jahren als einer der beliebtesten Wassersportspots Österreichs und bietet mit seinen abwechslungsreichen Windbedingungen ideale Voraussetzungen für spannende Wettkämpfe.
Clemens Siraki Favorit bei den Herren
Im Wingfoil Racing der Herren prägte bisher vor allem Clemens Siraki, der auch die Premiere am Traunsee im vergangenen Jahr gewinnen konnte, die Saison. Er gewann die ersten drei Tourstopps in Neusiedl, am Brennsee und in Wien. Am Achensee musste er sich erst in der letzten Wettfahrt dem punktgleichen Luis Böhm geschlagen geben. Damit zeichnet sich vor dem Lakeventure ein spannendes Duell um den Meistertitel ab.
Im Freestyle setzte bisher Lukas Lam die Maßstäbe. Er gewann sowohl den Saisonauftakt in Neusiedl als auch den Bewerb am Brennsee. Für spektakuläre Tricks könnte zudem Tomas Acherer sorgen, der 2026 auch auf der GWA World Tour mit internationalen Spitzenergebnissen überzeugte.
Viola Lippitsch dominiert bei den Damen
Bei den Damen führt der Weg über Viola Lippitsch. Die Wienerin gewann die Racing-Bewerbe in Neusiedl, am Brennsee und in Wien und konnte sich auch im vergangenen Jahr in Ebensee durchsetzen. Zuletzt sorgte sie mit einem Sieg auf Gran Canaria und Platz zwei auf Fuerteventura auch international für Aufsehen. Zu ihren stärksten Konkurrentinnen zählen Leonie Rosenvinge Trondl, Lena Oberperfler und Nachwuchsfahrerin Lisa Zechner. Trondl gewann den Freestyle-Bewerb am Brennsee, Zechner feierte am Achensee einen Sieg im Pumpfoil.
Pumpfoil-Special mit internationalem World Cup
Ein besonderes Highlight erwartet die Pumpfoil-Community: Parallel zum Tourstopp findet der UPPER AUSTRIA SFT PUMP FOIL WORLD CUP TRAUNSEE statt. Damit treffen die österreichischen Meisterschaftsrennen auf internationale Pumpfoil-Action und machen das Lakeventure-Wochenende zu einem der Saisonhöhepunkte. Im letzten Jahr sicherte sich die Wienerin Viola Lippitsch beim Heim-Event den Sieg im Pump-Foil-Gesamtweltcup. Damit feierte Österreichs großes Nachwuchstalent den bis dahin größten Erfolg ihrer Karriere.
Im Gesamtklassement 2026 liegt Lippitsch aktuell auf Rang vier, dicht gefolgt von Landsfrau Lena Oberperfler. Bei den Herren ist der Vorarlberger Jurij Scheibler an dritter Stelle. Der Traunsee bietet der Pump-Foil-Elite aus dem In- und Ausland erneut eine eindrucksvolle Kulisse und optimale Bedingungen für hochkarätige Wettkämpfe.