Lakeventure 2026: Vom Pumpen und Wingen

Nach vier spannenden Tourstopps ist die Saison in ihrer heißen Phase angekommen. Sowohl im Racing als auch im Pumpfoil ist das Rennen um die Meistertitel völlig offen.



Mit dem Lakeventure findet ein in der Wing- und Kiteszene bestens etablierter Event heuer zum zweiten Mal als offizieller Tourstopp der österreichischen Wingfoil-Meisterschaft statt. Der Traunsee gilt seit Jahren als einer der beliebtesten Wassersportspots Österreichs und bietet mit seinen abwechslungsreichen Windbedingungen ideale Voraussetzungen für spannende Wettkämpfe.



Clemens Siraki Favorit bei den Herren

Im Wingfoil Racing der Herren prägte bisher vor allem Clemens Siraki, der auch die Premiere am Traunsee im vergangenen Jahr gewinnen konnte, die Saison. Er gewann die ersten drei Tourstopps in Neusiedl, am Brennsee und in Wien. Am Achensee musste er sich erst in der letzten Wettfahrt dem punktgleichen Luis Böhm geschlagen geben. Damit zeichnet sich vor dem Lakeventure ein spannendes Duell um den Meistertitel ab.



Im Freestyle setzte bisher Lukas Lam die Maßstäbe. Er gewann sowohl den Saisonauftakt in Neusiedl als auch den Bewerb am Brennsee. Für spektakuläre Tricks könnte zudem Tomas Acherer sorgen, der 2026 auch auf der GWA World Tour mit internationalen Spitzenergebnissen überzeugte.