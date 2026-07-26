Rot-weiß-roter Höhenflug

27 Männer und 18 Frauen gingen beim vorletzten Saisonstopp an den Start. Schon im Viertelfinale legte das Feld die Latte hoch: Malo Guenole erhielt für einen Double Backflip die Höchstnote 10, Chris MacDonald konterte mit einem Double Frontflip und ebenfalls zehn Punkten. Bei den Damen setzte Lippitsch früh das Ausrufezeichen und erzielte den besten Heat-Score des Auftakttages.

Im Halbfinale blieb die 18 jährige Österreicherin weiterhin souverän. Mit 22,13 Punkten zog sie gemeinsam mit Bowien van der Linden ins Finale ein; im zweiten Lauf qualifizierten sich Nia Suardiaz und Sofia Ginzinger. Bei den Herren sicherten sich Axel Gerard, MacDonald, Benjamin Castenskiold und mit Thomas Acherer ein weiterer Österreicher, die Finaltickets.

Im Endlauf behielt Lippitsch trotz mehrerer Stürze die Führung. Suardiaz hätte sie mit dem letzten Versuch noch abfangen können, stürzte jedoch. Damit gelang Lippitsch ihr erster Sieg auf der GWA-Tour – vor Suardiaz, Ginzinger und van der Linden. Im Gesamtklassement liegt sie derzeit auf Rang zwei, Suardiaz ist der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.