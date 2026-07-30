Doppel-Silber im Wingfoil-Freestyle

Bei den Frauen hatte Nia Suardiaz den WM-Titel bereits vor dem Finale rechnerisch abgesichert. Die Spanierin konnte damit befreit antreten, während Viola Lippitsch ihren starken Lauf fortsetzte. Die Österreicherin, zuletzt Siegerin auf Gran Canaria, setzte in den Viertelfinali die Bestmarke und dominierte danach auch ihr Semifinale. Mit 22,03 Punkten zog sie souverän in den entscheidenden Heat ein.

Dort traf Lippitsch auf Suardiaz, Sofia Ginzinger und die erst 16-jährige US-Amerikanerin Zoe Trudeau. Lange sah alles nach dem nächsten Erfolg der Österreicherin aus. Trudeau blieb ihr allerdings dicht auf den Fersen und erhielt für einen Frontside 7 starke 9,8 Punkte.

Die Entscheidung fiel erst mit den letzten Versuchen. Ginzinger, Suardiaz und Lippitsch brachten ihre finalen Tricks nicht mehr ins Ziel. Trudeau hingegen landete einen Palau Frontside 3, erhielt dafür 8,83 Punkte und schob sich im letzten Moment an die Spitze. Für die Tour-Newcomerin bedeutete das den ersten World-Cup-Sieg, Lippitsch blieb Rang zwei vor Suardiaz und Ginzinger.

In der WM-Wertung durfte die Österreicherin dennoch über Silber jubeln. Der Titel ging an Suardiaz, Sofia Ginzinger beendete die Saison auf Rang drei.