Lippitsch glänzt bei IWSA Weltcup-Debüt

Sechs Tage lang verlangte das Revier im Süden Sardiniens dem 77-köpfigen Feld bei drehenden Winden alles ab. Lippitsch bewies von den ersten Vorläufen an enorme Konstanz auf dem Foil. Mit abgeklärter Taktik steuerte die Nachwuchsathletin ihren Wing souverän durch die Qualifikationswettfahrten, zog auf Anhieb ins Halbfinale ein und verpasste den Einzug ins Grand Final der besten vier Damen nur knapp.

In den Medaillenentscheidungen unterstrich Vaina Picot ihre Ausnahmestellung: Die Französin sicherte sich mit einem Finalerfolg ihren dritten Weltcupsieg der Saison vor der Italienerin Maddalena Spanu und der Deutschen Jette Koep. Bei den Herren setzte sich der Neuseeländer Sean Herbert nach dramatischen Finaldurchgängen gegen Alessandro Tomasi aus Italien und Julien Rattotti aus Frankreich durch.