Beneteaus Langstrecken-Cruiser ist für den Europas-Powerboat-of-the-Year-Award in der Kategorie Yachten über 45 Fuß nominiert. Er punktet mit Wohnkomfort, drei großzügigen Kajüten, optionaler Joystick-Steuerung und hoher Autonomie dank 1.920 Liter fassender Dieseltanks. Die Entscheidung über den Sieg fällt auf der boot in Düsseldorf am 19. Jänner.

www.beneteau.com/de