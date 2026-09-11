 © Biograd Boat Show

Vom 21. bis 25. Oktober geht in Biograd die 28. Auflage der Boat Show über die Bühne – die Veranstalter rechnen mit der bislang größten Ausgabe. Über 400 Aussteller präsentieren rund 500 neue Boote. Um Platz für rund 50 Boote auf der Warteliste zu schaffen, ziehen die Katamarane heuer in den Biograder Stadthafen um, der gemeinsam mit der Uferpromenade zur frei zugänglichen Zone mit Lifestyle-Ausstellern wird.

Für Aussteller steht erstmals die neue Biograd B2B App zur Verfügung, mit Ausstellerverzeichnis, Terminplaner und Event-Erinnerungen. Parallel zur Messe finden von 21. bis 24. Oktober zum zehnten Mal die HGK Croatian Nautical Days statt, ein wichtiges Branchenforum mit Präsentationen und Networking. Ebenfalls Teil des B2B-Programms ist die Croatia Charter Expo am 21. und 22. Oktober, bei der Kroatiens Charterflotten – mit über 3.000 Yachten die weltweit größte ihrer Art – auf internationale Agenturen und Broker treffen.

Auch abseits der Ausstellungsflächen hat sich die Messe einen Namen gemacht: ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm zieht traditionell viele Übernachtungsgäste an. Für Käuferinnen und Käufer verspricht die stabilisierte Marktlage zudem gute Preise und Lieferzeiten.

Weitere Informationen unter www.bbs.com.hr.