Neu aufgestellt

Wenn am 25. Februar 2027 die Boot Tulln ihre Tore öffnet, erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Messe, die sich deutlich von den bisherigen Ausgaben unterscheidet. Die Austrian Boat Show ist nicht mehr ausschließlich als klassische Produktschau konzipiert, sondern will mit Erlebniswelten punkten, die konkret auf die unterschiedlichen Zielgruppen zugeschnitten sind. Gegliedert ist sie in die Bereiche Yachten, Boote, Segeln, Charter & Tourismus, Tauchen, Funsport und Zubehör, im Mittelpunkt stehen jeweils die dazugehörigen Communities. Unverändert bleibt die Positionierung als überregionale Plattform für die Wassersport­reviere zwischen Chiemsee, Attersee, Neusiedler See, Wörthersee, Plattensee und der Adria, besonderes Augenmerk will man auf die Ansprache der jungen Generation legen; dazu passend hat man auch eine vollständig neue Kommunikations- und Werbelinie entwickelt. Zu den Themen Funsport und Segeln darf man sich auf diverse interaktive Angebote sowie neue Präsentationsformen freuen und auch im Bereich der Motor- und Elektroboote sind Eventflächen geplant, die den aktiven Zugang zum Wassersport fördern.

Der Österreichische Segel-Verband unterstützt als langjähriger Partner der Messe diese Ausrichtung und bietet den Besucherinnen und Besuchern unter dem Motto „Mein erster Tag am Wasser“ Informationen zu Vereinen, Ausbildungsangeboten und Einstiegsmöglichkeiten, die Rookies den Start in den Wassersport erleichtern sollen. Ergänzt wird das Programm durch Fachvorträge, unter anderem auch zum Wing- und Pumpfoilen. Wer sich zu diesen Trendsportarten beraten lassen möchte, findet beim Beach & Surf Fest Neusiedl, das erstmals auf der Boot Tulln zu Gast ist, kompetente Ansprechpartner, darüber hinaus kann man sich dort über die aktuelle ­Produktpalette informieren und die dynamische Welt des Foilens in einer speziellen Action Zone kennenlernen. Ordentlich Action verspricht der Wakeboard-­Simulator am Stand des österreichischen Wasserski- & Wakeboard-Verbands. Hier können Interessierte aufs Board steigen, ihr Balance­gefühl und Reaktionsvermögen unter Beweis stellen und auf diese Weise echtes Fahrgefühl erleben – und das, ohne dabei nass zu werden.

Ein weiteres Highlight sowie eine Messe-Premiere stellt eine virtuelle Segel­regatta dar, die modernen E-Sport mit der Faszination des Segelsports verbindet. Nach einer Online-Qualifikation im Vorfeld der Messe treten die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Boot Tulln bei einem großen Live-Finale gegeneinander an. Es findet am Young Generation Day statt, bei dem Besucher zwischen 15 und 25 Jahren weniger Eintritt zahlen. Ermäßigung für alle, die bei einem Verein Mitglied oder Inhaber eines Boots­führerscheins sind, gibt es am Club Day; auf diese Weise will man definierte Zielgruppen mobilisieren.

„2027 setzen wir auf der Boot Tulln auch auf die Emotionen unserer Wassersportfans“, fasst Mag. Wolfgang Strasser, der Geschäftsführer Messe Tulln, das neue Konzept zusammen, „die Aktionsbereiche und interaktiven Stationen bieten neben dem umfassenden Ausstellerprogramm für alle Besuchergruppen ein volles Erlebnis zum Saisonstart.“