Interboot setzt auf Einsteiger, Nachhaltigkeit und Frauen im Wassersport

Vom 23. bis 27. September verbindet die Interboot in Friedrichshafen wieder Produktneuheiten mit einem umfangreichen Mitmachprogramm – in acht Hallen, auf dem Messe-See und im Interboot Hafen. Im Fokus stehen heuer Einsteigerinnen und Einsteiger sowie Frauen im Wassersport: Wer 2026 seinen Bootsführerschein erworben hat, erhält freien Eintritt.

Olympionikin Alina Kornelli bietet Pumpfoil-Kurse an und spricht über „Frauen im Leistungssport", die Junior-Europameisterinnen Elena Stoltze und Katharina Schwachhofer berichten aus dem Segelsport, und im Interboot Hafen können Frauen beim kostenlosen Motorboot-Fahrtraining ihre Fahrpraxis vertiefen.

Neu dabei sind ein länderübergreifender Kanu-Wettbewerb mit selbst gebauten, akkubetriebenen Booten, eine E-Boat Area für elektrische Antriebslösungen sowie ein Refit-Center rund um Pflege und Werterhalt älterer Boote. Die Sonderschau „Mein erstes Boot" wird gemeinsam mit dem float Magazin ausgebaut und zeigt erstmals auch Segelboote, inklusive geführter Rundgänge mit „Dr. Einsteiger" Jens Böckmann.

Die Interboot 2026 ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter www.interboot.de.