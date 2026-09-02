Europas Laufstege

Roter Teppich, je ein eigener Hafen für Segel- bzw. Motoryachten sowie ein unüberschaubarer Schwung an Neuigkeiten, inklusive der einen oder anderen Weltpremiere – das ist das Cannes Yachting Festival, das auch in diesem Jahr den Reigen der nautischen Herbstmessen eröffnet. Stehen im Frühjahr traditionsgemäß die Filmfestspiele auf dem Programm, wird die Stadt an der Côte d’Azur Anfang September zum Nabel der maritimen Branche; erwartet werden heuer rund 700 Boote und Yachten von 5 bis 50 m Länge. Ein ausgeklügeltes, für den Zeitraum der Messe temporär installiertes mobiles Brückensystem macht einerseits Testfahrten möglich und verkürzt andererseits den über das Messegelände flanierenden Besuchern den einen oder anderen Weg. Zwischen Port Canto, wo die Segelyachten untergebracht sind, und den Motoryachten im Vieux Port liegen rund drei Kilometer, die sich mittels eines Spaziergangs entlang der Croisette bewältigen lassen, alternativ nutzt man zu Wasser oder zu Land einen der zahlreichen Shuttleservices. Für einen Messebesuch sollte man sinnvollerweise mindestens zwei ganze Tage einplanen, wer darüber hinaus noch Strand, Luxus-Einkaufsstraßen, die eine oder andere Werft-Party oder Kulinarik-Erlebnisse genießen will, entsprechend mehr.

Deutlich näher an Österreich geht die Interboot in Friedrichshafen über die Bühne. Sie findet zwei Wochen später statt und kann mit einer interessanten Mischung aus klassischer Präsentation in der Messehalle, Action am zugehörigen künstlichen Messesee sowie In-Water-­Präsentation am nahen Bodensee aufwarten. Wie wichtig den Messeverantwortlichen die Integration trendiger Wassersport-Aktivitäten ist, zeigt die Rückkehr der stehenden mobilen Welle. ­Darüber hinaus wird die Sonderschau „Mein erstes Boot“ ausgebaut und erstmals ein spezielles Areal für Elektro-Boote eingerichtet.

Den Abschluss der Messesaison bildet die In-Water-Show in Biograd, dem exterritorialen Heimrevier zahlreicher österreichischer Seglerinnen und Segler. Die zu Beginn der Veranstaltung laufende Croatia Charter Expo gilt als wichtiger Treffpunkt der Branche und spiegelt eindrucksvoll den Stellenwert wider, den der Wassersport für Region und Land einnimmt.

Alle Neuheiten im Detail lesen Sie in der Yachtrevue 5/2026 – am Kiosk ab 4. September.