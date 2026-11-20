Maritimer Advent. 13 Segelyachten, 33 Aussteller und ein umfangreiches Vortragsprogramm: Vom 27. bis 29. November lädt die Boatshow Bernau zum Saisonfinale mit vorweihnachtlichem Flair.
Während vielerorts die Yachten bereits im Winterlager stehen, richtet sich am Chiemsee der Blick auf die kommende Saison. Am ersten Adventswochenende verwandelt sich das Yachtcentrum in Bernau wieder in einen Treffpunkt für Segelbegeisterte, Eigner und all jene, die mit dem Kauf einer eigenen Yacht liebäugeln. Die von Yachten Meltl und HVG – Hanse Vertrieb veranstaltete Hausmesse bietet Gelegenheit, unterschiedliche Bootskonzepte unmittelbar miteinander zu vergleichen, sich über aktuelle Ausrüstungstrends zu informieren und mit Branchenexperten ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt stehen 13 Segelyachten von fünf Werften. Das Spektrum reicht vom kompakten Daysailer bis zur ausgewachsenen Fahrtenyacht. Hanse ist mit fünf Modellen zwischen 31 und 46 Fuß vertreten, Dehler schickt unter anderem die sportliche 38SQ ins Rennen. Dazu gesellen sich die Bavaria C46, die Dufour 44 und die Bente 24, die das Angebot nach unten abrundet. Auch Motorbootfans kommen auf ihre Kosten: Sun Charter präsentiert mit der Jeanneau Sea Loft 480 das jüngste Mitglied seiner Charterflotte, außerdem ist die Nuva M6 zu sehen.
„Eine Yacht muss man erleben. Selbst im Cockpit stehen, sich unter Deck umsehen und ein Gefühl für Platz, Materialien und Details bekommen“, bringt Henry Bleck von HVG – Hanse Vertrieb den wesentlichen Vorteil der Veranstaltung auf den Punkt. In Bernau lassen sich unterschiedliche Konzepte ohne lange Wege und mit kompetenter Beratung direkt miteinander vergleichen.
Fachwissen für die nächste Saison
Neben den Yachten sorgen 33 Aussteller für ein breites Angebot rund um den Wassersport. Die Palette reicht von Segeln, Tauwerk und Ankerausrüstung über Bordelektronik, Solarstrom und Energiemanagement bis zu Antrieben, Propellern und Wassermachern. Auch Refit, Yachtpflege und Bordkomfort sind ebenso vertreten wie digitale Navigationshilfen, Charterangebote, Yachtinvestments, Finanzierung und Versicherungen.
Wer sein nautisches Wissen auffrischen oder erweitern möchte, kommt ebenfalls auf seine Rechnung. Unter dem Motto „Lernen von Experten“ stehen am Samstag und Sonntag zahlreiche Fachvorträge auf dem Programm. Behandelt werden unter anderem Ankern, Riggtrimm, Dyneema-Spleißen und Sicherheit an Bord. Weitere Schwerpunkte bilden Lithium-Batterien, Energiegewinnung, Unterwasserbeschichtungen, Propellertechnik und Beiboote. Tipps zur Wetterbeurteilung mit Windy sowie zu attraktiven Ankerbuchten in Kroatien runden das Programm ab.
Adventstimmung inklusive
Dass die Boatshow traditionell am ersten Adventswochenende stattfindet, hat seinen eigenen Reiz. Regionale Schmankerl und maritime Geschenkideen sorgen für eine entspannte Atmosphäre abseits des klassischen Messebetriebs. Wer den Besuch mit einem Familienausflug verbinden möchte, kann anschließend mit dem Schiff zur Fraueninsel übersetzen. Der dortige Christkindlmarkt ist an allen drei Messetagen geöffnet.
Der Eintritt zur Boatshow Bernau ist frei.
Termin und Informationen
Wann: 27. bis 29. November 2026
Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, 10–18 Uhr; Sonntag, 10–15 Uhr
Wo: Yachtcentrum am Chiemsee, Chiemseestraße 65, 83233 Bernau am Chiemsee
Eintritt: frei
Weitere Informationen und Vortragsprogramm: www.boatshowbernau.de
Diese Yachten sind auf der Boatshow Bernau 2026 ausgestellt
Hanse Segelyachten
Hanse 315
Hanse 348
Hanse 360
Hanse 410
Hanse 460
Bavaria Segelyachten
Bavaria Cruiser 34
Bavaria C42
Bavaria C46
Dehler Segelyachten
Dehler 34
Dehler 38SQ
Dufour Segelyachten
Dufour 41
Dufour 44
Jeanneau Motoryachten
Jeanneau Sea Loft 480
Bente Segelyachten
Bente 24
NUVA Motorboote
NUVA M6