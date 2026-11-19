Amsterdam. Zum 35. Jubiläum der Preisverleihung hat die Jury erstmals drei Gesamtsieger bestimmt. Ausgezeichnet wurden Neuheiten von Garmin, Scanstrut und Teignbridge Propellers, die sich gegen eine Rekordzahl an Einreichungen durchsetzten.
Bei der offiziellen Eröffnung der Wassersport-Fachmesse Metstrade am 17. November 2026 in Amsterdam gab Jury-Vorsitzender Andre Hoek eine Entscheidung bekannt, die es in der 35-jährigen Geschichte des DAME Design Awards noch nicht gegeben hat. Erstmals kürte das Gremium nicht einen alleinigen Gesamtsieger, sondern sprach den Hauptpreis zu gleichen Teilen drei Produkten zu. Die Entscheidung fiel nach intensiven Beratungen, da sich die Jury im Finale nicht auf einen einzigen Favoriten festlegen konnte und alle drei Entwicklungen als wegweisende Beispiele für den Fortschritt in der maritimen Ausrüstungsbranche bewertete.
Insgesamt gingen 153 Produkte aus der gesamten Branche ins Rennen. Dies bedeutet einen neuen Höchstwert seit der Einführung der gemeinnützigen Teilnahmegebühren im Jahr 2008. Aus diesen Einreichungen nominierte die Jury 74 Produkte für die Endrunde, was ebenfalls den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten markiert. Neben den drei Gesamtsiegern vergaben die Juroren neun Kategoriensiege, 19 lobende Erwähnungen sowie den Preis für umweltfreundliches Design.
Bordtechnik triumphiert
Die drei Gesamtsieger stammen aus unterschiedlichen Bereichen der Bordtechnik und demonstrieren die Bandbreite der aktuellen Entwicklungen. Für Garmin und Teignbridge Propellers ist es der erste Gesamtsieg bei diesem Wettbewerb,während Scanstrut die Auszeichnung nach 2017 bereits zum zweiten Mal erhält.
Garmin überzeugte mit dem System Signal VHF & Remote. Dabei handelt es sich um ein Seefunkgerät für den UKW-Sprechfunk (Ultrakurzwelle für den maritimen Bereich), das über eine einzige Antenne sowohl AIS-Signale senden als auch empfangen kann. AIS steht für Automatisches Identifikationssystem und dient dem Austausch von Positions- und Schiffsdaten zur Kollisionsvermeidung. Das Gerät ermöglicht zudem das Abrufen der letzten drei Minuten eines Funkspruchs sowie erweiterte Kanalüberwachungen. Über eine einzelne Netzwerkverbindung lässt sich eine optisch identische Fernbedienungsstation für einen zweiten Steuerstand anbinden. Zudem lässt sich das System in Bordnetzwerke nach dem NMEA-Standard (einem Datenstandard für Schiffselektronik) einbinden und per WLAN über die App ActiveCaptain aus der Ferne programmieren.
Scanstrut wurde für das Wireless Powered Navigation Pole Light ausgezeichnet. Das Unternehmen hat das klassische weiße Rundumlicht auf einem Mast für kleinere Boote neu konstruiert. Im Sockel befindet sich eine abgedichtete magnetische Stromverbindung mit integrierter Entwässerung. Dadurch entfällt die bei herkömmlichen Metallsteckverbindungen häufig auftretende Korrosion. Wird der Mast eingesteckt, verriegelt die Sockelabdeckung ihn automatisch und schaltet die LED-Leuchte an der Spitze ein. Der schlichte Mast ist in den Längen 600 Millimeter und 1200 Millimeter erhältlich.
Der dritte Gesamtsieg ging an Teignbridge Propellers International für den Controllable Pitch Propeller, kurz T-CPP.Dieser neuartige Verstellpropeller soll den Wirkungsgrad im Vergleich zu einem herkömmlichen Festpropeller um bis zu 20 Prozent steigern. Anstatt das gesamte Propellerblatt zu drehen, wird die Steigung über bewegliche Hinterkanten an festen Blättern verändert, ähnlich wie bei den Steuerflächen eines Flugzeugs. Zusätzlich reduzieren Flügelspitzen,sogenannte Winglets, die Strömungsverluste an den Blattenden. Durch diese Bauweise benötigt der Propeller weniger bewegliche Teile, was die Herstellungskosten senkt und eine schlankere Propellernabe ermöglicht. Das System lässt sich auf Booten mit herkömmlichen Wellenanlagen nachrüsten, ohne dass das Getriebe oder die Ruderanlage umgebaut werden müssen.
Der Dame Design Award wird von der Messegesellschaft Metstrade organisiert und finanziert. Sämtliche Teilnahmegebühren der Einreichungen fließen traditionell an eine gemeinnützige Organisation. Zum Auftakt der Messe überreichten die Veranstalter eine Rekordsumme von 25.725 Euro an die Königlich Niederländische Seenotrettungsgesellschaft, kurz KNRM. Die 1824 gegründete freiwillige Organisation widmet sich der Rettung von Menschenleben und der Unfallverhütung auf See sowie auf den niederländischen Binnenwasserstraßen. Alle 74 nominierten Produkte sind während der gesamten Messedauer vom 17. bis 19. November 2026 in der Halle 13 des Messezentrums RAI Amsterdam ausgestellt.