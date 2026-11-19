Die drei Gesamtsieger stammen aus unterschiedlichen Bereichen der Bordtechnik und demonstrieren die Bandbreite der aktuellen Entwicklungen. Für Garmin und Teignbridge Propellers ist es der erste Gesamtsieg bei diesem Wettbewerb,während Scanstrut die Auszeichnung nach 2017 bereits zum zweiten Mal erhält.

Garmin überzeugte mit dem System Signal VHF & Remote. Dabei handelt es sich um ein Seefunkgerät für den UKW-Sprechfunk (Ultrakurzwelle für den maritimen Bereich), das über eine einzige Antenne sowohl AIS-Signale senden als auch empfangen kann. AIS steht für Automatisches Identifikationssystem und dient dem Austausch von Positions- und Schiffsdaten zur Kollisionsvermeidung. Das Gerät ermöglicht zudem das Abrufen der letzten drei Minuten eines Funkspruchs sowie erweiterte Kanalüberwachungen. Über eine einzelne Netzwerkverbindung lässt sich eine optisch identische Fernbedienungsstation für einen zweiten Steuerstand anbinden. Zudem lässt sich das System in Bordnetzwerke nach dem NMEA-Standard (einem Datenstandard für Schiffselektronik) einbinden und per WLAN über die App ActiveCaptain aus der Ferne programmieren.

Scanstrut wurde für das Wireless Powered Navigation Pole Light ausgezeichnet. Das Unternehmen hat das klassische weiße Rundumlicht auf einem Mast für kleinere Boote neu konstruiert. Im Sockel befindet sich eine abgedichtete magnetische Stromverbindung mit integrierter Entwässerung. Dadurch entfällt die bei herkömmlichen Metallsteckverbindungen häufig auftretende Korrosion. Wird der Mast eingesteckt, verriegelt die Sockelabdeckung ihn automatisch und schaltet die LED-Leuchte an der Spitze ein. Der schlichte Mast ist in den Längen 600 Millimeter und 1200 Millimeter erhältlich.

Der dritte Gesamtsieg ging an Teignbridge Propellers International für den Controllable Pitch Propeller, kurz T-CPP.Dieser neuartige Verstellpropeller soll den Wirkungsgrad im Vergleich zu einem herkömmlichen Festpropeller um bis zu 20 Prozent steigern. Anstatt das gesamte Propellerblatt zu drehen, wird die Steigung über bewegliche Hinterkanten an festen Blättern verändert, ähnlich wie bei den Steuerflächen eines Flugzeugs. Zusätzlich reduzieren Flügelspitzen,sogenannte Winglets, die Strömungsverluste an den Blattenden. Durch diese Bauweise benötigt der Propeller weniger bewegliche Teile, was die Herstellungskosten senkt und eine schlankere Propellernabe ermöglicht. Das System lässt sich auf Booten mit herkömmlichen Wellenanlagen nachrüsten, ohne dass das Getriebe oder die Ruderanlage umgebaut werden müssen.