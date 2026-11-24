An Land

Nicht minder umfangreich als die Vorbereitungen für das Geschehen am Wasser sind jene für das Rahmenprogramm an Land. Bereits am Freitag öffnet um 16 Uhr das beheizte Festzelt, musikalisch geben sich im Laufe des Wochenendes die Atterseer Kawenzmänner sowie die Live-Bands Groove Inn und The Fancy Tones ein Stelldichein. Das Clubgelände steht an beiden Tagen auch Nichtmitgliedern offen.

Zu den Höhepunkten abseits der Regattabahn zählen die Tombola und die Versteigerung hochwertiger Sachspenden im Anschluss an die Siegerehrung. Mit Christian Ludwig Attersee hat sich abermals ein prominentes Ehrenmitglied des UYCAs in den Dienst der guten Sache gestellt. Der Künstler schuf eigens für die heurige Auflage das Gemälde „Wintersonne“, das mit einem Rufpreis von € 3.000,– zur Versteigerung gelangt. Ein weiteres Gustostück steuert die Goldschmiede Pfoser bei: einen in Handarbeit gefertigten Schmuckanhänger in Form eines Segelbootes mit einem australischen Boulderopal als Großsegel.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt heuer dem in Nußdorf am Attersee beheimateten Verein Seelenpflaster zugute. Dieser finanziert Psychotherapie-Einheiten für Kinder in schwierigen Lebenssituationen, deren Eltern sich die Behandlung im notwendigen Umfang nicht leisten können.

Ob mit der Pinne in der Hand, beim Punsch im Festzelt oder als Mitbieter bei der Versteigerung – die Möglichkeiten, zum Gelingen der Benefizveranstaltung beizutragen, sind vielfältig. Und frieren muss dafür nicht jeder …

Infos, Meldung und Spenden: www.eisarsch.at