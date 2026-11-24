Wenn sich gestandene Regattasegler Anfang Dezember in Optimisten zwängen, dann hat das am Attersee Tradition – und einen guten Grund. Die mittlerweile 18. Auflage der Benefizregatta geht am 4. und 5. Dezember im Union-Yacht-Club Attersee über die Bühne
Während die meisten heimischen Segler ihre Boote längst ins Winterlager verfrachtet haben, rüsten sich rund 100 Hartgesottene für einen letzten Regattaeinsatz. Das Sportgerät der Wahl ist dabei ein eher ungewöhnliches, zumindest in Anbetracht der körperlichen Dimensionen der Teilnehmer: Gesegelt wird im Optimisten. Was im Sommer dem Nachwuchs als Einstieg in den Regattasport dient, stellt Anfang Dezember so manchen arrivierten Segler vor ganz neue Herausforderungen. Speziell für die Protagonisten in den Gewichtsklassen jenseits der 100-kg-Marke dürfte die trockene Ankunft im Ziel bereits einen sportlichen Erfolg darstellen.
Zum fünften Mal fungiert der Union-Yacht-Club Attersee als Gastgeber der Benefizveranstaltung, die längst zu einem Fixpunkt im heimischen Regattakalender avanciert ist. Das Mindestalter der Steuerleute beträgt 20 Jahre, das Meldegeld bemisst sich nach dem segelfertigen Körpergewicht – aktuell sind 45 Cent pro Kilo zu berappen. Der Startschuss zur rund einstündigen Wettfahrt fällt am Samstag, den 5. Dezember, traditionell um 12.12 Uhr. Gesegelt wird um den Eisarsch-Wanderpokal, daneben gibt es Wertungen in unterschiedlichen Gewichtsklassen sowie eine Clubwertung. Nachmeldungen sind noch möglich.
An Land
Nicht minder umfangreich als die Vorbereitungen für das Geschehen am Wasser sind jene für das Rahmenprogramm an Land. Bereits am Freitag öffnet um 16 Uhr das beheizte Festzelt, musikalisch geben sich im Laufe des Wochenendes die Atterseer Kawenzmänner sowie die Live-Bands Groove Inn und The Fancy Tones ein Stelldichein. Das Clubgelände steht an beiden Tagen auch Nichtmitgliedern offen.
Zu den Höhepunkten abseits der Regattabahn zählen die Tombola und die Versteigerung hochwertiger Sachspenden im Anschluss an die Siegerehrung. Mit Christian Ludwig Attersee hat sich abermals ein prominentes Ehrenmitglied des UYCAs in den Dienst der guten Sache gestellt. Der Künstler schuf eigens für die heurige Auflage das Gemälde „Wintersonne“, das mit einem Rufpreis von € 3.000,– zur Versteigerung gelangt. Ein weiteres Gustostück steuert die Goldschmiede Pfoser bei: einen in Handarbeit gefertigten Schmuckanhänger in Form eines Segelbootes mit einem australischen Boulderopal als Großsegel.
Der Reinerlös der Veranstaltung kommt heuer dem in Nußdorf am Attersee beheimateten Verein Seelenpflaster zugute. Dieser finanziert Psychotherapie-Einheiten für Kinder in schwierigen Lebenssituationen, deren Eltern sich die Behandlung im notwendigen Umfang nicht leisten können.
Ob mit der Pinne in der Hand, beim Punsch im Festzelt oder als Mitbieter bei der Versteigerung – die Möglichkeiten, zum Gelingen der Benefizveranstaltung beizutragen, sind vielfältig. Und frieren muss dafür nicht jeder …
Infos, Meldung und Spenden: www.eisarsch.at