Wer mit dem Gedanken spielt, auf zwei Rümpfe umzusteigen, bekommt Anfang Dezember reichlich Anschauungsmaterial geboten. Leopard Catamarans versammelt in Port Santa Lucia gleich sechs Modelle seiner aktuellen Palette und bietet Interessenten Gelegenheit, die unterschiedlichen Konzepte in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.

Segel oder Motor?

Auf der Segelseite stehen die Leopard 43, 46 und 52 zur Besichtigung bereit, bei den Motorkatamaranen gehen die Leopard 40 Powercat, 46 Powercat und 53 Powercat vor Anker. Damit deckt die Werft ein breites Spektrum an Größen und Nutzungsmöglichkeiten ab – vom komfortablen Fahrtenkatamaran bis zur großzügig dimensionierten Motoryacht.

Im Mittelpunkt stehen die Besichtigungen an Bord. Besucher können sich einen persönlichen Eindruck von den unterschiedlichen Deckslayouts, Raumkonzepten und Ausstattungsvarianten verschaffen. Besonders interessant ist dabei der direkte Vergleich zwischen den einzelnen Modellen: Schließlich unterscheiden sich die Anforderungen an einen Katamaran für ausgedehnte Langfahrten mitunter deutlich von jenen für entspannte Törns entlang der Küste.