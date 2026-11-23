Drei Segelkatamarane, drei Powercats und die Möglichkeit, ausgewählte Modelle auf See zu erleben: Am 5. und 6. Dezember lädt Leopard Catamarans zu einem Open-House-Wochenende nach Saint-Raphaël an der französischen Côte d’Azur.
Wer mit dem Gedanken spielt, auf zwei Rümpfe umzusteigen, bekommt Anfang Dezember reichlich Anschauungsmaterial geboten. Leopard Catamarans versammelt in Port Santa Lucia gleich sechs Modelle seiner aktuellen Palette und bietet Interessenten Gelegenheit, die unterschiedlichen Konzepte in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.
Segel oder Motor?
Auf der Segelseite stehen die Leopard 43, 46 und 52 zur Besichtigung bereit, bei den Motorkatamaranen gehen die Leopard 40 Powercat, 46 Powercat und 53 Powercat vor Anker. Damit deckt die Werft ein breites Spektrum an Größen und Nutzungsmöglichkeiten ab – vom komfortablen Fahrtenkatamaran bis zur großzügig dimensionierten Motoryacht.
Im Mittelpunkt stehen die Besichtigungen an Bord. Besucher können sich einen persönlichen Eindruck von den unterschiedlichen Deckslayouts, Raumkonzepten und Ausstattungsvarianten verschaffen. Besonders interessant ist dabei der direkte Vergleich zwischen den einzelnen Modellen: Schließlich unterscheiden sich die Anforderungen an einen Katamaran für ausgedehnte Langfahrten mitunter deutlich von jenen für entspannte Törns entlang der Küste.
Leinen los
Wer nicht nur am Steg gustieren möchte, bekommt ebenfalls Gelegenheit dazu. Für ausgewählte Modelle sind Probefahrten auf See vorgesehen, bei denen sich die Eigenschaften der Katamarane auch in Fahrt erleben lassen.
Darüber hinaus steht das Leopard-Team während der beiden Veranstaltungstage für persönliche Gespräche zur Verfügung. Neben technischen Details und Fragen zu den unterschiedlichen Nutzungskonzepten können auch individuelle Kaufpläne sowie Finanzierungsoptionen besprochen werden.
Das Open House bietet damit vor allem angehenden Eignern eine gute Gelegenheit, sich abseits des Trubels großer internationaler Bootsmessen einen umfassenden Überblick über die Modellpalette zu verschaffen.
Termin: 5. und 6. Dezember 2026
Ort: Port Santa Lucia, Saint-Raphaël, Frankreich
Weitere Informationen: www.leopardcatamarans.com