Die beste aller zweitältesten Töchter hat für 2027 den Entschluss gefasst, sechs Wochen die kroatische Adriaküste unter Segeln rauf und runter zu tingeln. Das kam nicht ganz überraschend. Als immer wieder ventiliertes Vorhaben war es schon länger Teil der familieninternen Kommunikation, jetzt also die Umsetzung. Die namensgleiche Vercharterin unseres Vertrauens ist nicht nur in Notfällen, sondern auch für solche Fälle kompetent zur Stelle und legt mehrere Angebote. Es wird eine Bavaria 34 aus 2024 mit Heimathafen Pula, zwei Kabinen, Rollgroß, Bug­strahlruder und guter Preis. Und fast hätte ich es vergessen: Getingelt wird überwiegend alleine. Ja, der beste aller Papas ist zu Beginn als Sicherheitsnetz, Bordmechaniker (schlechte Wahl …) und Ad-hoc-Coach­ zugelassen, aber danach will sie primär solo, allenfalls mit teils segelungeübten Personen aus dem Freundeskreis unterwegs sein. Mit Blick auf Opti-Erfahrung, eine eigene 28er auf dem Tegeler See in Berlin, den erworbenen deutschen Sportseeschifferschein, jede Menge Seemeilen auf dem Seglerinnenbuckel und fast vier Lebensjahrzehnte inklusive einer guten Portion Lebenserfahrung alles in allem keine große Sache.

Keine große Sache? Der Papa-Kopf stimmt zu: Laura Dekker und Jessica Watson waren Teenies, als sie solo die Welt umsegelten. Was ist da schon Pula–Dubrovnik und retour? Das Papa-Herz bleibt skeptisch: Ja, aber diese beiden sind halb auf dem Wasser aufgewachsen, das ist schon etwas ganz anderes, wenn frau aus der Großstadt kommt. Der Papa-Kopf beruhigt: Sie ist gut ausgebildet und in schwierigeren Phasen ihres Lebens immer wie eine Katze auf den Füßen gelandet, das passt schon. Das Papa-Herz ist noch nicht überzeugt. Stimmt schon, aber was ist, wenn was ist? Der Papa-Kopf pariert und zählt alle modernen Hilfsmittel auf, die in Notsituationen zur Verfügung stehen. Das Papa-Herz schweigt. Der Papa-Kopf schweigt. Dann beide gleichzeitig: Einigen wir uns auf Erich Fried? Beide müssen schmunzeln und sagen es zur Sicherheit laut: Es ist was es ist, sagt die Liebe.