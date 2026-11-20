Konkurrenzlos. It’s that time of the year … Und nein, damit ist nicht Weihnachten gemeint. Im Oktober geht es stets für eine Woche nach Spanien, wo jede Menge Segelyachten auf die Jury-Mitglieder vom Award „European Yacht of the Year“ warten. Heuer in Palma waren es zwanzig an der Zahl. Das heißt: Vier Testslots zu je zwei Stunden pro Tag. Und obwohl uns die Balearen-Insel mit Gewitterstürmen und Regenschauern empfangen hat, waren es für mich – beruflich gesehen – die besten Tage des Jahres. Du lernst unterschiedliche nautische Konzepte kennen, kannst dich mit den Werftvertretern austauschen und am Abend wird mit den Kollegen stundenlang gefachsimpelt; das erweitert den Horizont ungemein. Und auch wenn mir zwischendurch der Kopf raucht, fahre ich immer hochzufrieden zurück nach Hause.

Zeitlos. An Bord einer modernen Yacht wissen wir über alles Bescheid – Bootsgeschwindigkeit, wahrer Wind, scheinbarer Wind, Speed over Ground, Tiefe –, dazu schauen wir auf Navigationskarten oder Polardiagramme und beobachten sogar Fischschwärme via Sonar am Plotter. Aber wo zur Hölle findet sich eigentlich die Uhrzeit? Egal auf welcher Yacht: Nirgendwo kann man vom Steuerstand oder dem Cockpit aus ablesen, wie spät es ist. Sogar auf der Smartwatch muss man sich erstmal per Knopfdruck und Touchscreen zur Uhrzeit klicken, sofern sich diese im Tracking-Modus befindet. Ah, verflixt, meine zwei Stunden sind vorüber, ich muss aufs nächste Boot!