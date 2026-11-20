Eigentlich mag ich Nachtfahrten. Wenn mich die Dunkelheit umhüllt, wird das Boot zu einem Mikrokosmos, zu einer kleinen Welt für sich. Ich sitze gerne alleine im Cockpit, beobachte Sterne und Mond, lese oder trinke eine Tasse Kaffee. Je später die Stunde, desto klarer wird mein Kopf. Tausend Gedanken. Endloses Kramen in Erinnerungen, an meine Kindheit, an Episoden mit meinen Eltern und Großeltern. Ein großes Revue-Passieren. Ja, wenn das Wetter mitspielt, sind diese dreistündigen Wachen ein faszinierendes Erlebnis.

Doch seit wir in Indonesien sind, ist es mit dieser Segelromantik vorbei. Warum? Weil sich jede Nachtfahrt wie ein Spießrutenlauf durch ein Minenfeld gestaltet. Fischer ohne AIS, kleine Holzboote ohne Beleuchtung, dazwischen plötzlich ein diffuses Blinken. Was war das jetzt? Eine Taschenlampe? Oder die Markierung eines Fischernetzes? Besonders gefürchtet sind die sogenannten FADs (Fish Aggregating Devices). Das sind Flöße, meist aus Bambus gebaut, die Fische anlocken sollen, fast immer unbeleuchtet und auf keiner Seekarte verzeichnet. Verankert werden sie in Küstennähe ebenso wie in 3.000 Meter tiefem Wasser. Ihnen auszuweichen, kommt einem Glücksspiel gleich. Dass wir bislang noch nicht mit einem dieser Hindernisse kollidiert sind, war reiner Zufall.

Zudem treibt erschreckend viel Müll im Meer: Plastik, Reissäcke, Leinen und anderer Unrat, der nur darauf zu warten scheint, sich um unseren Propeller zu wickeln. Nächtlicher Tauchgang? Nein danke! Die Horrorgeschichten anderer Segler sind uns nur zu gut im Gedächtnis. Statt die Stille der Nacht zu genießen, starre ich also angespannt in die Dunkelheit, suche den Horizont ab und versuche nichts zu übersehen. Ich fühle mich erschöpft und sehne das erste Morgenlicht herbei. Nachtfahrten in Indonesien haben jeden Zauber verloren, sind bei längeren Etappen aber immer wieder ein Muss. Inzwischen träume ich vom Indischen Ozean. Von Sternennächten, in denen die Dunkelheit keine Bedrohung, sondern pure Magie ist. Von Nachtfahrten, wie ich sie mag.