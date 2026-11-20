Eine der ungünstigsten Begleiterscheinungen des Skipper-Daseins sind Mitsegler, die unfassbaren Blödsinn verzapfen. Das Wort „Mitsegler“ ist übrigens ganz bewusst nicht gegendert, weil Frauen im vorherrschenden Patriarchat meiner Altersklasse auf Schiffen selten für voll genommen wurden. Das ändert sich in den Folgegenerationen zum Glück nachhaltig. Heute hege ich die Hoffnung, dass Mitseglerinnen einen Wimpernschlag länger nachdenken als Trump, ehe sie die Crew mit verbalen Schildbürgerstreichen verblüffen.

Eine 40-Fuß-Yacht bietet für Skipper kaum Flucht-Optionen. Ab 50 Fuß besteht auf Charter­schiffen oft die Chance, sich unauffällig in eine nur von außen zugängliche Skipper-Kabine hinter dem Ankerkasten zu verkriechen. Dort könnte man ernüchternden Stumpfsinn mit der Gelassenheit der benachbarten, in sich ruhenden, rostfreien Stahltrosse abwettern.

Ergüsse aus der Kindheit alter weißer Männer sind besonders verstörend: „Wir haben keinen Sturzhelm gebraucht, keinen Kindersitz, keinen Gurt …“ Weitere Heldentaten aus der verherrlichten Vergangenheit erspare ich dir, liebe Leserin. Du bist sicher schon selbst über ähnliche Facebook-Beiträge gestolpert (und hast nicht applaudiert). Die Essenz solcher Auswürfe lautet generell: „… und wir haben trotzdem überlebt !!1!1!“ Soll heißen: „Ach, wie entsetzlich verweichlicht ist doch die heutige Jugend!“

Spätestens wenn die Verweigerung guter Seemannschaft als Heldentat gefeiert wird, keimt in mir der Verdacht, dass womöglich die Falschen überlebt haben. Vielleicht hätten ja gerade jene, die durch die Windschutzscheibe geflogen sind, weil der Kindersitz noch nicht erfunden war, einen wertvolleren Beitrag zur Evolution im Sinne Charles Darwins leisten können …

Zur Abwehr verbaler Patenthalsen haben wir bereits in den Gründerjahren unserer Crew Teilerfolge erzielt. Die Strategie: Medaillen für dumme Ausreden nach kleinen Fehlern oder Missgeschicken! Der Sieger sollte beim letzten Abendmahl des Törns an einem Einzeltisch am anderen Ende der Konoba Platz nehmen. Eine Maßnahme, die im Sinne guter Seemannschaft nie vollzogen wurde.

Auch ich hab einmal gewonnen. Nach einem 180-Grad-Fehler bei der Kursangabe stellte ich die Frage: „Wer hat die Seekarte verkehrt auf den Kartentisch gelegt?“ Goldmedaille! Sehr gemein, übrigens, denn es hätte blödere Ausreden gegeben: „Der Kurs stimmt, weil die Erde eine Kugel ist. Wir werden nur etwas länger brauchen …“

Ein Luv-Pinkler, der soeben die Kapuze des Rudergängers benetzt hatte, entkräftete die logische Schimpfkanonade: „Es wird eh bald regnen.“ Nur Bronze, denn es hätte noch blödere Ausreden gegeben: „Ich dachte, du hast schon gewendet!“ Oder: „Du hast ja eh ein gelbes Ölzeug an.“

Ein überaus talentierter Bursche hätte dem Ankermann mit Hilfe der Ankerwinsch um ein Haar den rechten Unterarm amputiert. Seine goldene Rechtfertigung konnte keiner toppen: „Bist du nicht eh Linkshänder?“

Zwei Darwin-Award-Kandidaten zerbröselten den Außenborder des Dinghis an einem Felsen. Der Mann am Joystick bekam Silber für die Ausrede: „Mich hat die Sonne geblendet.“ Obwohl selbige kurz zuvor untergegangen war, staubte sein am Riff über Bord gegangener Mitfahrer die Goldene ab: „Voriges Jahr war diese Untiefe noch nicht da.“ Nun, erstens sind die Felsen Dalmatiens grob geschätzt seit 100 Millionen Jahren da. Zweitens durchpflügten unsere Bruchpiloten im Jahr davor türkische Gewässer. Drittens lagen wir überhaupt zum allerersten Mal in dieser Bucht. Für seine zur Ablenkung ausgeheckte Beschwerde hat der frischgebackene Olympia­sieger noch eine Bronzene geholt: „Wieso hat keiner die Paddel ins Boot gelegt?“

Apropos Dinghi: Unser jüngster Goldjunge war zehn Jahre alt. Er antwortete nach dem Ab­saufen des Außenborders auf die Frage, ob der ­Benzinhahn eh geöffnet sei: „Ja-haaa, Papaaa!" Sogar zweimal!