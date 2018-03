Segeln in Rio gefährdet die Gesundheit

Wissenschaftler der Oswaldo Cruz Foundation in Rio de Janeiro schlagen Alarm: Sie fanden im Rahmen einer von Ana Paula D'Alincourt Carvalho Assef koordinierten Studie ein so genanntes „Super-Bakterium“ im Wasser in genau jenem Bereich, in dem die Segelbewerbe stattfinden werden. „Super“ wird dieser Bakterienstamm, der üblicherweise nur in Spitälern vorkommt, deshalb genannt, weil es gegen herkömmliche Antibiotika resistent ist. Er kann Entzündungen der Harnwege, des Magens und der Lunge auslösen. Über 50 % der Abwässer fließen ungeklärt in die Guanabara Bay, die Organisatoren hatte versprochen, die Verschmutzung bis zum Beginn der Spiele um 80 % zu reduzieren.