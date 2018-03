Alfa Romeo gewinnt in Palma

Die neuseeländische Superyacht Alfa Romeo hat ihre erste Regatta in Europa gewonnen: Bei der Hublot PalmaVela in Palma/Spanien dominierte sie die Konkurrenz und gewann vier von fünf Wettfahrten. „Die Saison könnte nicht besser beginnen“, strahlte Eigner Neville Crichton, „ein Sieg sowohl nach gesegelter als auch berechneter Zeit ist das schönste! Wir wollten an die Leistung und die Ergebnisse der vorherigen Alfa Romeo anschließen, und das scheint uns zu gelingen.“

Auch am letzten Tag bewies Alfa Romeo ihr Potenzial und holte nach einem 35-Meilen-Parcours vor der Küste von Palma mit einer Zeit von 3 Stunden und 43 Minuten und beträchtlichem Vorsprung auf den Rest des 200 Yachten starken Feldes die Line Honours. Den zweiten Platz holte Luca Bassanis Tiketitan , die einzige Yacht, die Alfa Romeo in einer Wettfahrt hatte schlagen können.

Die Hublot PalmaVela wird vom Real Club Nautico de Palma organisiert und von der Schweizer Nobeluhrenmarke Hublot gesponsert; 10 Prozent der Stargelder gehen übrigens an einen gemeinnützigen Verein, der sich um krebskranke Kinder auf den Balearen kümmert.

www.palmavela.com