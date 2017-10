Austro-Blokart-Piloten auf der Überholspur

Die 7. European blokart Championship 2017 (EBC-17) fand in Barcelona/Port Forum vor einer beeindruckenden Skyline statt.

Miguel Angel Hernaiz von LandSailing BCN ist es in Kooperation mit der „Europäischen blokart Assoziation“ (EBA), die die Rennleitung übernommen hat, gelungen eine anspruchsvolle Europameisterschaft zu veranstalten.

Bei der EBC-17 versammelten sich 84 Teilnehmer aus 16 Nationen um in zwei Rennklassen (Production & Performance) zu je 5 Gewichtsklassen den Europameister 2017 zu ermitteln.

Die beiden blokart-CLUB-austria Team Rider Andreas Burghardt (AUT 2) und Levente Csaszar (AUT 8), die in der Production Rennklasse starteten, gingen in den Gewichtsklassen „middle weight“ (70kg bis 82,5kg) und „heavy weight“ (82,5kg bis 95kg) an den Start.

Wie jeder Windsportler beobachteten auch die beiden bereits vor ihrer Abreise die Windprognosen. Diese waren nicht sehr verheißungsvoll, Leichtwind sollte bei den Rennen vorherrschend sein. Jedoch spielte der Untergrund der Rennstrecke, bestehend auf einem Drittel Asphalt und zwei Drittel festem Sand, den österreichischen Piloten in die Hände.

04. Oktober: Erster Renntag,. Bei 6 bis 8 Knoten Wind war exaktes und vorausschauendes Segeln ar gefragt. Der immer wieder zusammen brechende Wind erlaubte für die zehn Renngruppen nur je zwei Durchgänge an diesem Tag.

05. Oktober: Zweiter Renntag. Bereits am zeitigen Morgen lagen die beiden Österreicher mit einem Grinsen in ihren Kojen auf einer Bavaria 36, auf der die beiden das Quartier aufgeschlagen hatten. Die Yacht schaukelte, also gab es stärkeren Wind. Bei 13 bis 15 Knoten konnten sich Andreas und Levente nach sechs Renndurchgängen bereits Podiumsplätze sichern.

Levente (AUT 8) konnte zwar seine Position an diesen Tag ausbauen, doch zum führenden Matas Mizgiris aus Litauen fehlten noch immer fünf Punkte. Matas Mizigris startete seit Jahren im blokart Rennsport in der Production middle weight. Er ist ein sehr guter Segler, der die blokart Worlds 2012 gewann und dritter bei den Europeans 2015 wurde. 2017 startete Matas aufgrund seines Gewichts in der Klasse heavy weight.

Andreas (AUT 2) konnte zu dem Franzosen Hervé Perrot einen sicheren Vorsprung herausholen, doch zum führenden Monty Spindler, der für das spanische Team aus Tarifa an den Start ging, konnte er nur drei Punkte Vorsprung für sich verbuchen. Gerade Monty Spindler, der bereits mit sechs Jahren seine Segelkarriere mit den Optimisten in Michigan/USA begann und sich 1984 dem Segelmachen widmete (Entwicklung von Prototypen für „North Sails“, ...) rückte nicht wirklich von Andreas Hinterrad. Für viele Windsurfer ist der Name Monty Spindler ein Begriff, hatte er doch 1997 mit der Erfolgsfirma „The Loft Sails“ gestartet. Monty, ein Mann der Wind und Segel kennt und auch virtuos damit spielen kann, war für Andreas eine große Herausforderung.

06. Oktober: Dritter und letzter Renntag. Die Piloten mussten sich mit dem unteren Limit von 6 Knoten für eine fahrbare Meisterschaft zufrieden geben. Nach vier Rennen stand es zwischen Monty und Andreas 30:30 doch Monty konnte mit einem gewonnen Rennen mehr als Andreas den ersten Platz für sich verbuchen.

Bei Levente waren die letzten vier Läufe ein Kopf an Kopf Rennen mit Chris Adam und er sicherte seinen zweiten Platz mit einem Vorsprung von drei Punkten. Matas Mizigris holte mit 10 Punkten Vorsprung den Sieg.

Die 7. European blokart Championship verlangte den Piloten alles ab, denn nur bei Leichtwind trennt sich die Spreu vom Weizen.

Das nächste Großereignis, die blokart World Championship findet auf Mallorca/Binisalem von 22. bis 27. Oktober 2018 statt. Das österreichische Team wird auch an diesen Event teilnehmen und bereits bei der spanischen Meisterschaft, die am 19. und 20. Oktober 2018 in Binisalem abgehalten wird, an den Start gehen.