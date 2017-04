10. Round Palagruža Cannonball

Erstmals musste der traditionelle Kurs wegen der vielen Flautenfelder von 380 auf 240 Seemeilen verkürzt werden. Und erstmals trug sich eine Skipperin in die Siegerliste ein: Die Deutsche Alexandra Lammel gewann mit ihrer international stark besetzten DHH-Crew ihre Klasse (Bavaria 42 match) vor Gerhard Tüchler (Reef Raff Racing) und Gerhard Bobr (BOBR). In der Klasse Bavaria 41 S ersegelten Peter Stefaner und seine Crew (perfectliving) den bereits zweiten RPC-Sieg. Ernst Glanz (sailing4fun) und David Höllinger (rockbar) landeten auf den Plätzen 2 und 3. RPC-Erfinder Ronnie Zeiller (Alles Yacht) belegte Platz 10. Alexandra Lammel gewann auch das Blaue Band, also die Gesamtwertung.

www.roundpalagruza.at