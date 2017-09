Top-Platzierung bei der ORC-EM

Hans Spitzauer schrammte mit einem deutschen Team knapp am Stockerl vorbei

Das deutsche Team "Halbtrocken 4.0" um Michael Berghorn, das Hans Spitzauer für die gesamte Saison als Taktiker verpflichtet hat, fuhr bei der ORC-Europameisterschaft einen veritablen Erfolg ein und belegte auf der X41 Platz vier. "Damit sind wir sehr zufrieden", bilanzierte Spitzauer, "die Bootsgeschwindigkeit war ausgezeichnet und mit dem neuen, für diese Regatta optimierten Spinnaker haben wir am Vorwindkurs immer wieder Meter auf die Konkurrenz gut gemacht." Auf der Langstrecke kämpfte das Team lange um die Führung, war letztlich aber gegen den von hinten einsetzenden Wind chancenlos. "Das hat uns wichtige Punkte und letztlich den Platz am Stockerl gekostet", so Spitzauer.

Spitzauer wird Eigner Michael Berghorn auch nächstes Jahr zur Verfügung stehen, Saisonhöhepunkt 2018 ist die ORC-Weltmeisterschaft in Den Haag.