50 Jahre Le Boat

Was 1969 mit einer Handvoll Schiffe am Canal du Midi begonnen hat, ist heute der größte Anbieter für führerscheinfreie Hausboote in Europa und Kanada: Gezählte 940 Modelle, eingeteilt in vier Komfortklassen, bietet das Unternehmen Le Boat, das pro Jahr mehr als 18.000 Abfahrten verzeichnet, derzeit an, wobei sich für jede Crew-Konstellation – ob Pärchen oder zwölfköpfige Gruppe – die passende Größe findet. Besonders gefragt ist die Linie Horizon, die sich optisch vom typischen Hausboot abhebt und als besonders bequem und benutzerfreundlich gilt.

Befahren kann der Kunde damit Wasserwege in 17 Regionen, als Länder zur Wahl stehen Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande, Irland, England, Schottland und Kanada. 36 Basen stehen zur Verfügung, 2018 eröffnete Le Boat am Rideau Kanal in Ontario, Kanada, das erste Fahrgebiet außerhalb Europas. Damit will man nicht nur den nordamerikanischen erobern, sondern den Stammkunden auch neue Urlaubserfahrungen ermöglichen.

Anlässlich des runden Geburtstages gibt es bei Le Boat noch bis zum 21. Februar 2019 einen speziellen Jubiläumsrabatt für alle Abfahrten in diesem Jahr. Neubuchungen erhalten 100 Euro Ermäßigung auf Wochenmieten und 50 Euro auf Kurzmieten.

www.leboat.at