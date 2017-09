Biograd Boat Show 2017

Die vom 19. bis 22. Oktober stattfindende Inwater-Boatshow geht heuer zum 19. Mal über die Bühne und wird wie in den Jahren zuvor einen neuen Ausstellerrekord verbuchen. Um die immer länger werdende Warteliste der Aussteller abzuarbeiten hat man nahe dem Eingang zur Halle C eine weitere 1.000 m2 große Ausstellungsfläche geschaffen. Zusätzlich wird es im Bereich der schwimmenden Pontons mehr Zelte für Aussteller geben. Insgesamt werden über 300 Firmen und über 300 Yachten vor Ort sein. Damit hat sich die Biograd Boatshow zu einer der wichtigsten Messen in Zentraleuropa entwickelt.

Aufgrund des nach wie vor beschränkten Platzangebotes hat man das Biograd B2B Nautical Business Networking Event geschaffen. Ziel dieser Maßnahme ist es nautischen Firmen, die mit keinem Stand vertreten sind, die Möglichkeit zu bieten, Business-Termine zu vereinbaren. Mehr Infos unter www.biogradb2b.com.

Die Schlüssel für den Erfolg der Messe sind die unvergleichliche Atmosphäre einer Inwater-Boatshow, die Infrastruktur mit Ilirija Hotels und zahlreichen Restaurants sowie das umfangreiche Rahmenprogramm mit zahlreichen Sideevents.

www.bbs.com.hr