Test artikel mit Formular

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude nach sich zieht? Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude nach sich zieht?Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur,

1. PLÄNE FÜR 2020? (test) A: Garantiert. Aber erst 2019. Ich lebe für Herausforderungen, die ich heute angehen kann. B: Natürlich. Langfristige Planung ist essenziell. Alle Schritte, die ich heute umsetze, sind an zukünftigen Meilensteinen orientierte Maßnahmen bis hin zu Langzeitzielen. C: Ideen gibt es schon, aber welche ich schlussendlich verfolge, soll bewusst noch offen und flexibel bleiben. 2. INVESTMENTVORLIEBEN? A: Wenn mich eine Aktie reizt, schlage ich zu. B: Mein Interesse gilt Wertanlagen. Gern investiere ich in Edelmetalle oder Immobilien. C: Am liebsten suche ich nach attraktiven Start-ups mit überzeugendem Businessplan. 3. TEAMMENSCH? A: Gemeinsam mit Anlauf in dieselbe Richtung. Ja, genau meins. B: Wenn das Team strukturiert geleitet wird: ja! C: Ob Team oder Einzelleistung – für mich zählt in erster Linie ein spannendes Projektziel. 4. VOR EINEM ANSTRENGENDEN TAG … A: … gehe ich meine zahlreichen Optionen für den morgigen Tag durch. B: … freue ich mich auf die spannenden Herausforderungen, die auf mich zukommen. C: … bereite ich mich bestmöglich und intensivst auf die mir gestellten Aufgaben vor. Kontaktdaten: * Firma * Geschlecht * Vorname * Nachname * Adresse * Hausnummer * PLZ * Ort Mobil-Telefon * E-Mail: UID Ja, ich erkläre mich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Teilnahmebedingungen* einverstanden (bitte ankreuzen). Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten für die Übermittlung von Informationsmaterial (via SMS, E-Mail, Telefon und Post) von der Verlagsgruppe News GmbH und der news networld internetservice GmbH über deren Magazine und Online-Medien, sowie Marketingmaßnahmen, nämlich Gewinnspiele und Veranstaltungen und Newsletter verwendet werden können. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo@profil.at oder unter 0043 676 800 812 072 mit STOP widerrufen werden. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.