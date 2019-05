Christian Winkler stellt für Herbst ein Kabarett-Programm zusammen und sucht dafür Unterstützung in der Segelszene

"Klar bei Fender" nennt Christian Winkler sein Segel-Kabarett, das ein humorvolles Portrait der österreichischen (Urlaubs-)Segelszene an der kroatischen Adria sein soll. Angedacht ist eine Mischung aus live vorgetragenen Anekdoten, Internet-Fundstücken, Sketches mit Publikumsbeteiligung und kommentierten Videoszenen, für Letztere sucht Winkler noch Videoclips. "Das können Hafen-Hoppalas, deftige Sprüche, seltsame Typen, gebrüllte Kommandos in diversen österreichischen Dialekten sei", erläutert Winkler, "einfach alles, das in ein Segel-Kabarettprogramm passen könnte." Die Gesichter werden selbstverständlich verpixelt.

Wer ein Video beisteuern möchte, kann es einfach auf Winklers Homepage www.moresail.at hochladen.