Auf unbekannten Wegen

Experiment 1. Und wieder Lockdown. Gefühlt der zehnte. Seit ich ein Boot mein Eigen nenne, ist jeder Winter für mich Ausnahmezustand. Isoliert und abgeriegelt von meiner Lieblingsbeschäftigung, vegetiere ich mindestens vier Monate im Jahr vor mich hin und zähle die Tage bis zum Krantermin im Frühling. Meine Coping-Strategien erwiesen sich bislang als vollkommen unzureichend: Die Teilnahme an unzähligen Segel-Webinaren und die Lektüre einschlägiger Fachliteratur haben das Verlangen nach praktischer Umsetzung nur noch größer werden lassen. Linderung brachte in der letzten Saison lediglich ein Segelausflug im Jänner, der von Kroatien nach Griechenland führte. Dieses Experiment verlangt Wiederholung – der Wintertörn ist schon gebucht.

Experiment 2. Gebe dem Wintersport mal wieder eine Chance. Eine pickelharte, vereiste und rumpelige Piste lässt jedoch wenig Flow aufkommen. Sitze am Sessellift, werde vom eiskalten Nordwestwind durchgebeutelt und träume von Sonne, 30 Grad und Mistral, der mich übers Meer bläst. Da kommt mir eine Idee fürs nächste Wochenende: Schnappe Board und Wing und mache mich zur nächsten freien Fläche auf. Was im Sommer auf dem Wasser halbwegs funktioniert hat, sollte doch auch auf Schnee zu realisieren sein. Hab allerdings die falsche meiner beiden Pumpen mitgenommen – so ein Mist! Verfluche mich innerlich und formuliere gedanklich ein Schreiben an die EU-Kommission, sie möge sich bitte nicht nur um Handy-Ladekabel, sondern auch um einheitliche Wing-, Kite- und SUP-Ventile kümmern. Auch dieses Experiment verlangt Wiederholung – mit der richtigen Pumpe.