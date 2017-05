Gedanken zum Geburtstag

Anfang April 55 Jahre alt geworden. Am Tag davor aus der Karibik gekommen, anschließend zwei Tests vor Izola und Porto Piccolo absolviert, in Bad Kleinkirchheim die Skisaison beendet, in Neusiedl die Segelsaison eröffnet und nebenbei eine hundert Seiten starke Jubiläumsausgabe produziert. Daher keine Feier. Ausreden, murren die Freunde und verweisen auf das Fest zum Fünfziger, das ebenfalls nicht stattfand. Okay, okay, ich gelobe Besserung.

Geburtstag also, dazu 40 Jahre Yachtrevue – gute Gelegenheit um Bilanz zu ziehen. Außenstehende glauben ja gerne, ich bin auf Dauerurlaub und beneiden mich um die zahlreichen Auslandsaufenthalte. Die Wahrheit ist: Reisen ist nicht immer reines Vergnügen und dazwischen Hamsterrad angesagt; zwölf Ausgaben pro Jahr müssen zu dritt erst mal gestemmt werden. Mitleid braucht man mit mir aber auch nicht zu haben: Wer auf Neusiedler See und Bodensee, Adria und Ägäis, Atlantik und Indik Stoff für Storys sammeln darf, hat ganz schön Glück im Leben gehabt. Daher: Bin dankbar und voll motiviert für die nächsten zehn Jahre. Und dann wird groß gefeiert – versprochen.