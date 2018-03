Wann hatten Sie das letzte Mal eine Neue? Nichts hält ewig und mit der Zeit wird es mühsam, jedes Mal wie auf Eierschalen zu gehen, wenn man ordentlich aktiv werden will, und sie es nicht zulässt, da eigentlich anders gebaut. Auch energetisieren die deutlich sichtbaren Spuren des Alters wenig im Vergleich zu den rundherum sich anbietenden Schönheiten.

Sie ahnen es schon: Es geht um den Kauf eines funkelnagelneuen Boots. Das alte hat aus unterschiedlichen Gründen ausgedient. Vielleicht ist es doch für das Revier nicht geeignet, entspricht nicht mehr den Ansprüchen oder die eigenen körperlichen Fähigkeiten haben sich verändert.

Letztlich egal, die Entscheidung ist gefallen und die Neue endlich, endlich da. Richtig da, nicht nur auf dem Prospekt oder als Ausstellungsstück, sondern leibhaftig an ihrem neuen Zuhause. Herzerfrischend. Die taktile Erfahrung glatter Oberflächen, das olfaktorische Erlebnis der noch frischen Materialien, der visuelle Eindruck von gut aufeinander abgestimmten Farben und Formen sowie die energiegeladener Frische, die nach Inbetriebnahme schreit, lässt ebendiese fast schon als Frevel erscheinen. Wieviel Potenzial da schlummert! Auch wer Vorsätzen sonst kaum zugeneigt ist, fasst solche: Keine Schramme will ich dir zufügen! Sauber sollst du bleiben, weil ich dich nach jeder Ausfahrt waschen werde! Eingehüllt in jede nur erdenkliche Form von Persenning, werden dir Sonne und Wasser nichts anhaben können. Darüber hinaus kommt es heimlich, still und leise zu Treueschwüren: Diesmal bin ich sicher, dass du die Richtige bist. Gemeinsam trotzen wir jedem Wind und Wetter, werden viele glückliche Tage haben und Stolz der Seglerzunft sein.

Im hintersten Winkel unseres Herzens wissen wir, dass es wohl nicht ganz so kommen wird. Trotzdem: Wie schön sind ein Neuanfang und der damit verbundene Optimismus. Für alle mit neuem Boot: Stehen Sie dazu! An uns andere: Vielleicht ist es Zeit?