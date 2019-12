Seltsame Vögel

Es dürfte eine kalte Nacht werden und das macht die Tasse mit dampfendem Orange Pekoe umso attraktiver. Mein Kindle ist prall gefüllt, Lebkuchenherzen auf dem Tisch – ein besinnlicher Adventabend naht. Während ich an meinem Tee nippe, dringt ein Liedfetzen an mein Ohr: ‚E.. Win. weht v.. Sü. … zie.t mi.. .ina.s a.f .ee‘. Leicht irritiert öffne ich die Tür in den Garten. Da, etwas lauter und deutlicher: ‚Mein H.rz ge.t a. Bord .nd fort mu. die Reise ge.n‘. La Paloma, gesungen von einer engelsgleichen Stimme! Und da biegt auch schon das Weihnachtsengerl um die Ecke.

Überrascht sehe ich, dass mein gefiederter Freund ungewöhnlich adjustiert ist. Um den Hals eine Rettungsweste mit geschätzten 250 Newton Auftrieb und integriertem Decksharness System, darunter ein speziell geschnittener roter Überlebensanzug mit abgedichteten Aussparungen für die Engelsflügel und eingestecktem AIS Seenotsender. Die zarten Hände stecken in hochseetauglichen Handschuhen, die Füße in massiven Funktionsstiefeln. Meinen fragenden Blick retourniert der Himmlische gelassen: „Ich bin auf alles vorbereitet. Der Allerhöchste hat mir nämlich kürzlich die Sparte Hochsee, Abteilung Österreich übertragen, weil ihr da ja zunehmend aktiv seid: Weltumseglerpärchen, Solisten in der Nordwestpassage, Atlantiküberquerer, Ocean Race Project – es läppert sich. Für den Erfolg seid ihr selbst verantwortlich, aber in Sachen Sicherheit helfe ich ab sofort mit.“ Ich frage nach: „Gab es eigentlich Diskussionen unter den Himmlischen, wenn es jetzt auch noch die, verzeih den Ausdruck, österreichischen Schluchtensch…er ohne Küstenmeter so massiv auf’s Meer zieht?“ Der Gefiederte schmunzelt: „Na ja, das war schon ein Thema. Aber das ist schließlich unser Job.“ Sprach’s, dreht sich mit kurzem Nicken um und verschwindet singend in die Nacht: „Auf Matrosen ohe, in die wogende Seehee! Schwarze Gedanken, sie wanken und flieh’n geschwind uns wie Sturm und Wind!“

Die Wünsche des Engerls an die p.t. Leser/innenschaft für eine Handbreit Wasser unter dem Kiel in 2020 gebe ich gerne weiter, bleibe aber doch nachdenklich zurück: Seltsame Vögel, die wir sind – und doch liebenswert.