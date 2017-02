Sunsail hat erstmals eine Flottille ab Mallorca im Programm. Ab Juli bietet das Charterunternehmen mit über 40jähriger Erfahrung die Palma Flottille an. Buchbar ist die neue Flottille ab sofort, zur Verfügung stehen Yachten zwischen 36 und 47 Fuß.

Die neue einwöchige Palma Flottille startet an der Marina Naviera Balear nahe der Altstadt Palmas und führt um die Südküste Mallorcas. Obwohl die Balearen touristisch gut erschlossen sind, gibt es gerade für Segler noch viel Natur und Ursprünglichkeit zu entdecken. Fernab von überfüllten Stränden kann man mit einer Yacht in abgelegenen Buchten ankern oder nur mit dem Boot zugängliche Strände und Höhlen erkunden. Die Route führt über Cala Pi, Cala Figuera, Porto Christo, Cala Mondrago und den Nationalpark Cabrera, eine kleine Inselgruppe südlich von Mallorca. In Porto Christo steht der Besuch der spektakulären Drachenhöhlen (Cuevas de Drach) auf dem Programm. Für den stressfreien Ablauf des Törns sorgt die Sunsail Begleitcrew des Führungsschiffes. Jeden Morgen stellt der Sunsail Skipper die tägliche Etappe vor und weist auf Besonderheiten des Tagestörns hin.

Insbesondere Einsteiger, Familien oder Segler, die schon lange nicht mehr auf dem Wasser waren, schätzen das Segeln im Verbund mit mehreren Yachten. In einer Gruppe Gleichgesinnter findet man leicht Anschluss, lernt neue Menschen kennen und tauscht sich über gemeinsame Interessen aus. Auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz: Bei der Palma-Flottille sind gemeinsame Sangria-Parties und Paella-Abende geplant.

Trotz allem kann sich jede Crew den Freiraum nehmen, den sie braucht. Wer mal seinen eigenen Kurs bestimmen will und nicht mit der Gruppe segeln oder zu Abend essen möchte, kann das problemlos machen.



Preisbeispiel

1 Woche Sunsail 36i (3 Kabinen, max. 8 Personen) ab 1435 Euro (zzgl. Flottillen-Gebühr), Abfahrt im Oktober