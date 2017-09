Weltpremiere 858 Fantom Air

Frauscher zeigt in Cannes den Design-Klassiker als luxuriöse Air-Variante

Die Frauscher Bootswerft wählte für den Launch der Frauscher 858 Fantom Air den Rahmen des Yachting Festival de Cannes und lud ausgewählte Medienvertreter zu einer eindrucksvollen Fahrt mit luxuriösem Flair. Vor der Hafenkulisse der französischen Hafenstadt konnten sich die Gäste erstmalig ein Bild von dem einzigartigen Frauscher-Design, der hohen Funktionalität und dem ausgezeichneten Fahrvergnügen machen.

Besonders die mit Teak veredelte Badeplattform, weiträumige Sitz- und Liegeflächen im Bug- und Heckbereich sowie die vollautomatischen Sonnensegel, die sich binnen weniger Sekunden in Position bringen lassen, überzeugten die Gäste. Ein Mittelgang aus Teakholz und der freistehende Steuerstand, dem die Frauscher 858 Fantom Air ihren Namen verdankt, sorgen für maximale Bewegungsfreiheit an Bord.

Michael Frauscher erklärt zum Air-Design der Yacht: „Mit der Frauscher 858 Fantom Air möchten wir an den Erfolg der 686 Lido, der 747 Mirage Air und der 1017 Lido - allesamt Yachten mit freistehendem Mittelsteuer – anknüpfen, die in den letzten Jahren mehr als 200-fach verkauft wurden. Die 858 Fantom Air ist ein weiteres Modell, das sich perfekt für ein ruhiges Picknick in der Bucht oder aber für ein wildes Rennen durch die Wellen eignet.“

Entwickelt wurde die Air-Variante vom Erfolgstrio der Frauscher 858 Fantom bestehend aus Thomas Gerzer, dem langjährigen Entwicklungsleiter der Frauscher Bootswerft, dem Yachtkonstrukteur Harry Miesbauer, der für das Rumpfdesign verantwortlich ist sowie dem namhaften Designpartner KISKA.