Starke Bilder

Emotion und Action, Triumph und Niederlage, Stimmung und Komposition – die Bilder, die für den Mirabaud Yacht Racing Image Award eingereicht wurden, zeigen den Segelsport in all seinen Facetten. Und das in höchster Qualität, handelt es sich bei den Personen, die im richtigen Moment auf den Auslöser drückten, um die besten Segelfotografinnen und -fotografen aus aller Welt.

Der Hauptpreis wird von einer internationalen Jury vergeben, für den Publikumspreis kann jeder seine Stimme abgeben.

Reinschauen lohnt sich aber allemal – die Fotos sind einfach fantastisch.

http://www.yachtracingimage.com/