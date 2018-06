Maritime Kunst

Irene Maria Ganser zeigt in einer Hietzinger Galerie ihre vom Segelsport inspirierten Werke

Irene Maria Ganser (www.imganser.com) ist eine international tätige Künstlerin, die bereits im YC Costa Smeralda ausgestellt hat und bei der letzten Austrian Boat Show in Tulln am Yachtrevue-Stand ausgestellt hat. Nun zeigt sie bei einer Vernissage in der Galerie "Rahmen und Kunst Veronika Korbei" Siebdrucke von verschiedenen Segelregatten, etwa der Barcelona oder der Kieler Woche sowie Bilder von der J-Class. Auch Thomas Zajac ist wieder auf der Leinwand vertreten.

Die Ausstellung läuft bis 29. August, die Galerie ist den ganzen Sommer geöffnet – einfach mal vorbeischauen!

Rahmen und Kunst Veronika Korbei

Maxingstrasse 2

1130 Wien

Öffnungszeiten

Mo, Di & Do von 10 - 17 Uhr | Fr & Sa von 10 - 13 Uhr

+43 660 688 16 11 | office@m2korbei.at