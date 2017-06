Torqeedo Travel 1003 C

Travel 1003 C ist die neue und reichweitenstärkste Variante von Torqeedos populären elektrischen Außenbordmotoren mit integrierter Lithium-Batterie. Der neue Travel 1003 C besitzt einen 915-Wh-Akku: Das bedeutet 73% mehr Batteriekapazität gegenüber dem bewährten Travel 1003 bei fast identischem Gewicht.

Beide Torqeedo Travel 1003 Modelle bieten eine Vortriebsleistung äquivalent zu einem 3 PS starken Benzin-Außenborder, während die Schubleistung der eines vergleichbaren 4-PS-Benziners entspricht. Der Motor ist für kleine Beiboote, Dinghis und Daysailer bis 1,5 Tonnen Gewicht konzipiert und vieltausendfach rund um den Globus erfolgreich im Einsatz. Mit nur 14,9 kg Gesamtgewicht einschließlich der integrierten Lithium-Batterie ist der Travel 1003 C der leichteste und effizienteste elektrische Außenbordmotor seiner Klasse auf dem Markt – mit einer Reichweite von 18 Seemeilen (33 km) bei einer Geschwindigkeit von drei Knoten (5,5 km/h).

Wie die gesamte Travel-Modellfamilie ist der Travel 1003 C standardmäßig mit GPS und einem digitalen Display ausgestattet, das die Geschwindigkeit und Leistungsaufnahme, den Batteriestatus und die verbleibende Reichweite (Zeit oder Strecke) anzeigt. Die nützliche USB-Buchse kann zum Laden eines Telefons oder für den Betrieb einer Lampe an Bord genutzt werden. Die TorqTrac App zeigt alle Motordaten auf dem Smartphone an. Mit der App lässt sich die Fahrstrecke im Voraus planen, die eigene Kartenposition und die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) werden in Echtzeit angezeigt. Handliche Reisetaschen für Motor und Akku und das faltbare Solarpaneel sorgen auch unterwegs für einfaches Handling und Aufladen des leistungsstarken Außenbordmotors.

Der neue Travel 1003 C ist als Kurzschaft- und Langschaft-Version ab 1.999 Euro im Handel und im Torqeedo Webshop erhältlich.