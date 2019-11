Abdrift im Doppelpack

Jürgen Preussers Yachtrevue-Kolumne „Abdrift“ ist längst Kult. Derzeit sind der Autor und sein Karikaturist Reini Buchacher in Österreich mit dem erfolgreichen zweiten Kabarett-Programm „Abdrift 2 – meer Satire“ auf Törn … pardon: auf Tour. Die nächsten Auftritte auf einer öffentlichen Bühne finden am 15. November 2019 und am 15. Jänner 2020 jeweils um 20:00 Uhr in der Stadtgalerie Mödling statt. (Tickets unter: www.dieStadtgalerie.at)

Aber auch das gleichnamige neue Buch ist ein Erfolg. Für die Leserinnen und Leser der Yachtrevue gibt es ein ganz spezielles Weihnachtsangebot: „Abdrift 1 – Satire für Segler“ & „Abdrift 2 – meer Satire“ für 33,00 € (incl. Versandkosten). Bestellungen bitte unter juergen <AT> preusser.at per Mail, im Betreff „ABDRIFT 1 & 2“ angeben. Natürlich können die Bände auch einzeln bestellt werden („Abdrift 1“ für 19,90 € und „Abdrift 2“ für 22,00 €).

Zumindest eines der beiden Bücher und/oder ein Kabarett-Ticket gehört unter jeden Großbaum… pardon: Christbaum. Der zweifache Tornado-Olympiasieger Roman Hagara urteilt: „Mit Abdrift schaffen es Preusser und Buchacher, Landratten und Vollprofis gleichermaßen zum Lachen zu bringen.“

Die aktuelle Tour:

15.11. – Mödling (Stadtgalerie, 20:00)

18.11. – Villach; OSYC (Gasthaus Josef, 19:00)

19.11. – Graz; Cascaruda Yachtclub (Gasthaus Wagner, 19:00)

20.11. – Leibnitz; OSYC (Römerhof, 19:30)

12.12. – Wien; OSYC W/N/B (Schutzhaus Rosenhügel, 19:30)

15.01. – Mödling (Stadtgalerie, 20:00)

Kontakt:

Buchbestellungen und Buchung von Kabarett-Abenden unter juergen@preusser.at oder +43 676 70 150 70

Preise:

Yachtrevue Weihnachtsangebot: Abdrift 1 – Satire für Segler & Abdrift 2 – meer Satire (33,00 € incl. Versand)

Abdrift 1 – Satire für Segler (19,90 € + Versand)

Abdrift 2 – meer Satire (22,00 € + Versand)

Abdrift 3 – Schlagseiten wird voraussichtlich 2021 erscheinen!