20. Biograd Boat Show

Kinder, wie die Zeit vergeht: 1998 organisierte Milan Sangulin die erste Bootsmesse in Biograd, seither ist die Inwater-Boatshow kontinuierlich gewachsen und hat sich zu einer der wichtigsten nautischen Messen in Zentraleuropa entwickelt. Verantwortlich dafür sind primär die guten Rahmenbedingungen: Veranstalter Ilirija versteht es seit Jahren eine perfekte Infrastruktur auf die Beine zu stellen. So wird die Marina Kornati mit dem Westteil über einen begehbaren Ponton verbunden, damit können über 300 Yachten im Wasser und eben so viele an Land präsentiert werden. Und da das Wetter in Dalmatien um diese Jahreszeit üblicherweise sehr angenehm ist, herrscht auf der Messe ein gewisses Urlaubflair, was Besuchern und Ausstellern gleichermaßen gefällt.

Das Angebot an Yachten wird durch zahlreiche Charterfirmen, Segelmacher und Anbieter aus dem Zubehörbereich ergänzt. Neu ist ein eigener B2B-Bereich, der Geschäftsleuten eine Plattform zum Netzwerken bieten soll, zudem konnten internationale Marina-Organisationen aus England, Amerika, Norwegen und Italien für eine Teilnahme gewonnen werden. Ein Kongress-Programm, das in Zusammenarbeit mit dem kroatischen Wirtschaftsministerium erarbeitet wurde, zahlreiche Events für den gegenseitigen Austausch sowie die große B2B-Nacht am Freitag runden das Angebot ab. Die Messe findet von 18. bis 21. Oktober statt, der Eintritt kostet 40 kn (€ 5,–).

www.bbs.com.hr, www.biogradb2b.com