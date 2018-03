Charity-Regatta am Neusiedler See

Man kann seine Silberhochzeit in der Kirche oder beim Heurigen feiern, sie dezent verschweigen oder in ein romantisches Honeymoon-Ressort fliehen. Oder man organisiert zu diesem Anlass eine Regatta mit hohem Spaßfaktor und verbindet das mit einer Spendenaktion für einen guten Zweck– und genau dafür haben sich Doris und Niki Kerö entschieden. Die beiden veranstalten am 19. Juni 2010 eine lange Wettfahrt für Schiffe mit ein, zwei oder drei Rümpfen, der Start erfolgt um 13 Uhr vor dem SC Podersdorf Nord (Steuermannsbesprechung 12 Uhr) , die Multis segeln anschließend nach Weiden und Rust, die Monos entweder nach Weiden oder Rust. An den Zwischenstationen muss jedes Team an Land eine Marke abholen, Ziel ist für alle Podersdorf. Ab 18 Uhr wird dann im nahen Podo preisverteilt, gegessen, getrunken und gefeiert.

Das Nenngeld beträgt zehn Euro pro Person (gerne auch mehr), die gesamten Einnahmen werden vom Silber-Pärchen verdoppelt und an Menschen für Menschen, der bekannten Äthiopienhilfe von Karlheinz Böhm gespendet. Tolle Idee!

Anmeldungen unter nikolaus.keroe <AT> capsi.at