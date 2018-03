Seit 1999 ist der Drachenboot Cup nicht mehr aus Österreichs Business- und Society-Szene wegzudenken. Er soll die Motivation der Angestellten sowie den Teamgeist fördern, aber auch eine Plattform für neue Kontakte und festigt bestehende Kundenbeziehungen schaffen. Diese spezielle Mischung veranlasst Top-Unternehmer mit ihren Mitarbeitern „ins Boot zu steigen“ und in Wien, Graz und Zell am See dabei zu sein.

Teamwork ist nicht nur innerhalb eines Unternehmens für den Erfolg ausschlaggebend, sondern auch der Schlüssel zum Sieg beim Drachenboot-Rennen. Vorkenntnisse oder ein umfangreiches Training sind nicht erforderlich, auch wenn manche Teams schon im Winter mit dem Training beginnen. Nicht die Sportlichkeit des einzelnen Paddlers, sondern die Zusammenarbeit entscheidet über die Siegeschancen. Unterhaltung und Spaß kommen beim Drachenboot Cup ebenfalls nicht zu kurz, dafür sorgt ein vielseitiges Rahmenprogramm.

Ein Konzept, das offensichtlich überzeugt, wie ein Blick auf die Meldeliste zeigt. Namhafte Unternehmen wie Deloitte, TUI Österreich, Erste Bank, FORD, UNIQA oder die Stadtgemeinde Zell am See wollen beim Drachboot Cup Sport und Geschäft in zwangloser Atmosphäre miteinander verbinden.

Termine Drachenboot Cup 2011

Samstag, 25. Juni 2011: Drachenboot Cup, Ost, Wien, Strandbad Alte Donau

Samstag, 09. Juli 2011: Drachen boot Cup Süd, Graz

Samstag, 16. Juli 2011: Drachenboot Cup West, Zell am See

www.drachenboot.at