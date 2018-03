Foto+Adventure 2013

Am 16. und 17. 11. findet in Wien wieder die Photo+Adventure, Messe und Event für Fotografie, Reise und Outdoor statt. Dabei handelt es sich um eine Publikumsmesse mit hohem Eventcharakter, die die drei im Titel genannten Themen unter einem Dach vereint und in dieser Konzeption einzigartig ist. Besonderes Kennzeichen der Messe ist das umfangreiche und vielfältige Rahmenprogramm, bestehend aushochwertigen Reisevorträgen, Multimediashows, Workshops und Seminaren.

2013 bietet die Photo+Adventure rund 300 Aussteller, über 100 kostenlose Programmpunkte sowie ein hochqualitatives Workshop- und Seminarprogramm. Die internationale Fotobranche gibt an den zwei Messetagen im November einen Überblick über neueste Hightech- Produkte und innovative Möglichkeiten des Digitalen Workflows sowie Fotozubehör aller Art. Die Reiseanbieter, naturnahe Vereine und Regionen zielen auf ein sehr bewusst reisendes Publikum ab und bieten Natur- und Kulturreisen, Wanderreisen, Trekking- und Adventuretouren. Flankierend dazu informiert der Bereich Outdoor über hochqualitative Produkte, die intensives und unmittelbares Erleben der Natur möglich machen.

Für Segler interessant könnte das Spezialthema Wasser sein: Besucher-Anziehungspunkt und sichtbare Betonung dieses Themenfeldes ist ein Tauchcontainer des TSVÖ (Tauchsportverband Österreichs), der 25m3 Raum für spannende Inszenierungen rund um das Thema Wasser bietet. Während der Messe finden spektakuläre Unterwasserfotoshootings mit Harald Slauschek und weitere Präsentationen statt, aber auch die Reisekomponente hat einige Highlights zum Thema zu bieten. Immerhin ist einer der Veranstalter, der Geograph und Historiker Mag. Thomas Wiltner, begeister Segler und Eigner einr Halberg Rassy 352.

Photo+Adventure 2013

Sa 16., So 17. 11. 2013 9°° - 18°°

Messe Wien

www.photoadventure.at